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    RTL beendet „Unter uns“ – doch die Serie könnte weiterleben

    RTL beendet „Unter uns“ – doch die Serie könnte weiterleben
    Foto: Horst Galuschka - dpa

    **RTL beendet Produktion von „Unter uns“ – Zukunft der Serie bleibt offen**

    Nach mehr als drei Jahrzehnten endet die Zusammenarbeit zwischen RTL und der Daily Soap „Unter uns“. Der Sender teilte mit, dass die Produktion über das Jahresende 2026 hinaus nicht fortgesetzt werde. Damit verabschiedet sich RTL von einer seiner traditionsreichsten fiktionalen Marken. Die bereits produzierten Folgen sollen vollständig bei RTL und dem Streamingdienst RTL+ ausgestrahlt werden. Die laufende Staffel ist nach Angaben des Senders noch bis März 2027 zu sehen.

    RTL begründet die Entscheidung mit einer strategischen Neuausrichtung des Nachmittags- und Vorabendprogramms. Ausschlaggebend seien veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen für tägliche fiktionale Formate, die Entwicklung des Nutzungsverhaltens sowie die geplante künftige Ausrichtung der Programmstrecke. Konkrete Angaben zu Produktionskosten, Reichweiten oder alternativen Formaten machte der Sender nicht.

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    Die Entscheidung markiert einen Einschnitt für das deutsche Privatfernsehen. „Unter uns“ läuft seit November 1994 werktags bei RTL und gehört damit zu den am längsten ausgestrahlten Serien des Landes. Nur „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist noch länger im Programm: Die RTL-Soap startete bereits 1992. In Köln wurden bislang fast 8.000 Folgen von „Unter uns“ produziert. Die fiktive Schillerallee entwickelte sich über die Jahre zu einem festen Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft und prägte zahlreiche Schauspielerkarrieren.

    Unter den ehemaligen Darstellern löste das angekündigte Ende Bedauern aus. Stephen Dürr, der in den Anfangsjahren zur Besetzung gehörte, bezeichnete die Nachricht auf Instagram als traurig. Für ihn habe bei „Unter uns“ alles begonnen. Zugleich stellte er infrage, ob neue Fiction-Formate künftig noch eine vergleichbare langfristige Präsenz im Fernsehen erhalten könnten.

    Allerdings bedeutet das Aus bei RTL nicht zwangsläufig das endgültige Aus für die Serie. Die Produktionsfirma Ufa Serial Drama bewertet „Unter uns“ weiterhin als starke Marke mit hoher Bekanntheit und beträchtlichem erzählerischem Potenzial. Das Unternehmen prüft deshalb, welche Perspektiven sich für das Format ergeben könnten. Denkbar wären grundsätzlich eine Fortsetzung bei einem anderen Sender, eine stärkere Ausrichtung auf Streaming oder neue Formen der Verwertung. Konkrete Pläne wurden bislang nicht genannt.

    Ufa-CEO Sascha Schwingel betonte, die Serie sei weit mehr als ein tägliches Fernsehformat. Die Schillerallee stehe seit über 30 Jahren für Figuren, Themen und Geschichten, die das Publikum begleiteten. Aus Sicht der Produktionsfirma seien diese Geschichten daher noch nicht auserzählt. Entscheidend wird nun sein, ob sich ein wirtschaftlich tragfähiges Modell für eine Fortsetzung finden lässt.



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