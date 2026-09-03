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    Opel setzt auf Rüsselsheim: Neuer Green-Campus nimmt Gestalt an

    Opel setzt auf Rüsselsheim: Neuer Green-Campus nimmt Gestalt an
    Foto: Carlos Osorio - dpa

    **Opel setzt in Rüsselsheim auf Zukunft mit neuem Green-Campus**

    Der Bau der neuen Opel-Zentrale und der Deutschland-Zentrale des Mutterkonzerns Stellantis in Rüsselsheim kommt voran. Beim Richtfest für den sogenannten Green-Campus betonte Opel-Chef Florian Huettl die strategische Bedeutung des Projekts: „Wir investieren hier in Rüsselsheim, weil wir an den Standort glauben.“ Auf dem traditionsreichen Werksgelände soll ein moderner Arbeits-, Forschungs- und Innovationsstandort entstehen, der die Geschichte der Marke bewahrt und zugleich auf die Zukunft der Automobilindustrie ausgerichtet ist.

    Der Rohbau ist nach Unternehmensangaben weitgehend abgeschlossen. Als Nächstes beginnt der Innenausbau. Die Fertigstellung ist für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant. Opel, Stellantis und ein Projektentwickler investieren gemeinsam einen dreistelligen Millionenbetrag in das Vorhaben. Damit ist das Projekt nicht nur ein städtebauliches Signal, sondern auch ein wirtschaftliches Bekenntnis zu Rüsselsheim und zur weiteren Präsenz des Konzerns in Deutschland.

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    Der Green-Campus soll sich über rund 114.000 Quadratmeter erstrecken. Geplant sind ein Verwaltungsgebäude, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie ein Designzentrum. Dort sollen unter anderem sämtliche Opel-Modelle entworfen und entwickelt werden. Die Investition bündelt damit zentrale Funktionen des Unternehmens und stärkt Rüsselsheim als Entwicklungs- und Designstandort innerhalb des Stellantis-Konzerns.

    Das Projekt ist Teil eines größeren europäischen Konzepts. Gemeinsam mit Green-Campus-Standorten in Frankreich und Italien soll ein internationales Netzwerk entstehen. Der Anspruch lautet, nachhaltige Gebäude mit modernen Arbeitswelten und leistungsfähiger Forschungsinfrastruktur zu verbinden. Gerade in einer Branche, die von Elektrifizierung, Digitalisierung und tiefgreifenden Veränderungen bei den Geschäftsmodellen geprägt ist, gewinnt die Konzentration von Entwicklungs- und Innovationskompetenz an Bedeutung.

    Rüsselsheims Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) wertete den Campus als wichtiges Signal. Der Wandel des traditionsreichen Opel-Standorts werde damit Schritt für Schritt sichtbar. Die neuen Gebäude könnten einen Standard setzen und das Potenzial der Stadt für Innovationen, hochwertige Arbeitsplätze und wirtschaftliche Stärke unterstreichen. Zugleich hofft die Stadt auf weitere Investoren für das Opel-Areal.

    Die Erwartungen sind vor dem Hintergrund der wechselvollen Industriegeschichte erheblich. Mit der Nähmaschinenfabrik von Adam Opel begann der Aufstieg Rüsselsheims zu einem bedeutenden Zentrum der deutschen Automobilindustrie. In den 1950er Jahren sorgten volle Auftragsbücher und hohe Gewerbesteuereinnahmen für Wohlstand. Spätere Opel-Verluste belasteten dagegen auch die Stadt. Beschäftigte der Marke einst mehr als 40.000 Menschen in Rüsselsheim, sind es heute noch knapp 7.000. Der Green-Campus soll nun helfen, die industrielle Bedeutung des Standorts unter veränderten Vorzeichen zu sichern.



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