Cantourage legt 2026-Prognose vor: Internationalisierung treibt Margen

Als wesentliche Wachstumstreiber nennt der Vorstand die fortschreitende Internationalisierung sowie eine strategische Neuausrichtung des deutschen Produktportfolios. In Großbritannien und Polen soll die dynamische Geschäftsentwicklung fortgesetzt werden. Bereits im ersten Halbjahr 2026 erzielte Cantourage mehr als die Hälfte seines Konzernumsatzes außerhalb Deutschlands. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatte der deutsche Markt noch rund 84 Prozent zu den Erlösen beigetragen.

Die Cantourage Group SE hat erstmals eine konkrete Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Der auf medizinische Cannabisprodukte spezialisierte Berliner Konzern erwartet einen Umsatz zwischen 85 und 95 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA soll sich auf 10 bis 12 Millionen Euro belaufen. Die Prognose basiert auf der Konzernrechnungslegung nach HGB und berücksichtigt nach Unternehmensangaben die derzeit geltenden Markt- und Rahmenbedingungen.

Im Heimatmarkt will das Unternehmen margenschwächere Handelsaktivitäten weiter zurückfahren. Stattdessen sollen Premiumprodukte, eigene Marken und neue Produktformate stärker in den Mittelpunkt rücken. Die Veränderung des geografischen und produktseitigen Umsatzmixes soll die Ergebnisqualität nachhaltig verbessern. Cantourage nimmt damit bewusst eine geringere Umsatzdynamik in einzelnen Bereichen in Kauf, um die Profitabilität des Geschäfts zu erhöhen.

Die Investmentbank Montega bewertet die erstmalige Jahresprognose grundsätzlich positiv und sieht darin eine höhere Transparenz sowie eine Bestätigung des eingeschlagenen strategischen Kurses. Zugleich liegt die Umsatzprognose unter der bisherigen Montega-Schätzung von 100 Millionen Euro. Das Analysehaus senkte seine eigene Erwartung für 2026 auf 87 Millionen Euro. Hintergrund sei insbesondere die anhaltende Bereinigung des margenschwachen deutschen Handelsgeschäfts. Im zweiten Quartal sank der Deutschland-Umsatz laut Montega auf 10,1 Millionen Euro, nach 23,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Die Ergebniserwartung von Montega bleibt dagegen unverändert bei 10,9 Millionen Euro bereinigtem EBITDA und liegt damit innerhalb der neuen Unternehmensprognose. Nach Einschätzung der Analysten kann der strukturelle Margenfortschritt den Umsatzrückgang im deutschen Geschäft bereits ausgleichen.

Mögliche regulatorische Änderungen im deutschen Markt sind in der Prognose berücksichtigt. Cantourage erwartet auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstands lediglich begrenzte Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2026. Montega teilt diese Einschätzung und verweist auf eine weiterhin robuste Nachfrage nach medizinischem Cannabis.

Die Analyse bestätigt die Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 10 Euro auf Sicht von zwölf Monaten. Dies stellt ausdrücklich keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Börsengeschäften dar.

Die Cantourage Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,96EUR auf Tradegate (02. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.