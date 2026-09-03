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    Stabilus überschreitet 3-Prozent-Marke – Zahlen werfen Fragen auf

    Stabilus überschreitet 3-Prozent-Marke – Zahlen werfen Fragen auf
    Foto: Stabilus SE

    **Stabilus überschreitet mit eigenen Aktien die Drei-Prozent-Schwelle**

    Die Stabilus SE hat ihr Aktienrückkaufprogramm 2025 in der vergangenen Woche fortgesetzt und dabei die meldepflichtige Schwelle von drei Prozent des Grundkapitals überschritten. Wie der Koblenzer Automobilzulieferer am 31. August 2026 über den Finanzdienstleister EQS mitteilte, hält das Unternehmen nun 745.905 eigene Aktien. Das entspricht einem Anteil von 3,02 Prozent an insgesamt 24,7 Millionen Stimmrechten.

    Die Schwellenberührung datiert auf den 31. August. Die Aktien werden direkt von der Stabilus SE gehalten; eine indirekte Beteiligung über Tochterunternehmen oder Dritte wurde nicht angegeben. Eine frühere Veröffentlichung zu diesem Bestand lag laut Meldung nicht vor.

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    Parallel veröffentlichte Stabilus die 32. Zwischenmeldung zu seinem Aktienrückkaufprogramm 2025. Zwischen dem 24. und dem 28. August erwarb das Unternehmen an jedem Handelstag 5.093 eigene Aktien. Insgesamt kamen damit innerhalb der Woche 25.465 Aktien hinzu. Die Käufe erfolgten ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse im Xetra-Handel und wurden von einem beauftragten Kreditinstitut ausgeführt.

    Die durchschnittlichen Kaufpreise bewegten sich zwischen 16,6943 Euro am 24. August und 17,2117 Euro am 25. August. Über die gesamte Wochenperiode zahlte Stabilus nach eigenen Angaben 433.596,12 Euro für die zurückgekauften Aktien. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Erwerbspreis von rund 17,03 Euro je Aktie.

    Seit dem Start des Programms am 15. Januar 2026 beläuft sich das offiziell ausgewiesene Rückkaufvolumen damit auf 740.812 Aktien. Die beiden Mitteilungen nennen bei der Zahl eigener Aktien allerdings unterschiedliche Bestandsgrößen: Während die Zwischenmeldung einen kumulierten Erwerb von 740.812 Aktien ausweist, führt die Stimmrechtsmitteilung einen Bestand von 745.905 Aktien an. Die Differenz von 5.093 Aktien – exakt dem Volumen eines Handelstags – wird in den Veröffentlichungen nicht erläutert. Möglich ist eine abweichende zeitliche oder formale Abgrenzung der Meldungen; eine ausdrückliche Begründung liefert Stabilus jedoch nicht.

    Das Rückkaufprogramm war am 17. Dezember 2025 angekündigt worden und begann am 15. Januar 2026. Weitere Angaben zu den einzelnen Transaktionen und den rechtlichen Rahmenbedingungen stellt Stabilus auf seiner Investor-Relations-Internetseite bereit.

    Mit dem Überschreiten der Drei-Prozent-Marke wird der Rückkaufbestand erstmals als relevante Stimmrechtsposition nach dem Wertpapierhandelsgesetz sichtbar. Eigene Aktien sind grundsätzlich nicht stimmberechtigt, können jedoch unter anderem für spätere Kapitalmaßnahmen, Mitarbeiterprogramme oder zur flexiblen Kapitaldisposition eingesetzt werden.



    Stabilus

    +0,76 %
    -7,08 %
    +8,55 %
    -18,12 %
    -32,91 %
    -68,93 %
    -70,07 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L
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    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 16,00EUR auf Tradegate (03. September 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.




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