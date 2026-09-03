Deutsche-Bank-Deal beflügelt GFT: Berenberg hebt Kursziel auf 30 Euro

Die Marktreaktion fällt entsprechend freundlich aus. Die GFT-Aktie erreichte zuletzt bei 27,10 Euro beinahe den höchsten Stand seit Sommer 2024. Seit Jahresbeginn 2026 summiert sich der Kursanstieg damit auf rund 43 Prozent. Trotz der bereits deutlich gestiegenen Notierung sieht Berenberg somit weiteres Potenzial.

Die Aktie des IT-Dienstleisters GFT Technologies steht nach einem wichtigen Großauftrag und einer positiven Analysteneinschätzung weiter im Fokus der Anleger. Die Privatbank Berenberg erhöhte das Kursziel für die GFT-Aktie von 24 auf 30 Euro und bestätigte die Einstufung „Buy“. Analyst Wolfgang Specht wertet den Vertrag mit der Deutschen Bank als positiven Kurstreiber und zugleich als mögliches Vorbild für weitere vergleichbare Projekte.

Im Mittelpunkt steht die Entscheidung der Deutschen Bank, GFT als Transformations- und Systemintegrationspartner für die Modernisierung ihrer Kernbankenplattform in der deutschen Privatkundenbank auszuwählen. Die Bank setzt künftig auf „Vault Core“ des britischen Cloud-Banking-Spezialisten Thought Machine. GFT unterstützt das Vorhaben als globaler Delivery Partner von Thought Machine und bringt dabei seine Erfahrung mit komplexen Banken-, Integrations- und Cloud-Projekten ein.

Ziel der Deutschen Bank ist es, die technologische Infrastruktur zu vereinfachen, die operative Resilienz zu erhöhen und eine flexiblere sowie skalierbare Grundlage für Effizienz, Innovation und langfristiges Wachstum zu schaffen. Betroffen sind zentrale Systeme für Bank- und Kreditprodukte im Privatkundengeschäft und Wealth Management in Deutschland. Die neue cloud-native Architektur soll zudem die Abhängigkeit von fragmentierten Altsystemen schrittweise reduzieren und die Entwicklung neuer Produkte beschleunigen.

Für GFT ist der Auftrag aus mehreren Gründen strategisch bedeutsam. Das Unternehmen kann auf eine mehr als 25-jährige Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank verweisen und verbindet dieses Kundenverständnis mit internationaler Expertise bei der Implementierung von Thought Machine und Vault Core. Zudem soll ein integriertes Team aus Onshore-, Nearshore- und Offshore-Standorten eine effiziente Umsetzung gewährleisten. Thought Machine sprach von einer auf zehn Jahre angelegten Partnerschaft.

Die Deutsche Bank gilt damit als wichtiger Leuchtturmkunde. Berenberg sieht in dem Projekt die Chance, dass GFT seine Position bei weiteren Banken ausbauen kann, die ihre veralteten Kernbankensysteme modernisieren müssen. Unterstützend wirkt die Kombination aus Bankenexpertise, Cloud Engineering und KI-gestützten Lösungen.

Auch die hauseigene KI-Plattform WYNXX wird von Marktbeobachtern als möglicher Wettbewerbsvorteil betrachtet. Besonders in stark regulierten Branchen könnten rechtssichere und kontrollierbare KI-Agenten an Bedeutung gewinnen. Allerdings müssen sich daraus erst konkrete, skalierbare Umsätze entwickeln. Die jüngste Kursrallye erhöht zugleich die Erwartungen an GFT. Entscheidend wird daher sein, ob das Unternehmen den Deutschen-Bank-Erfolg in weitere Großaufträge und nachhaltiges Wachstum übersetzen kann.

Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 24,90EUR auf Tradegate (03. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

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