RWE: Jefferies sieht 75 Euro – Sabotage legt Kraftwerksblöcke lahm

Farman begründet seine Einschätzung mit den sich zunehmend verbessernden langfristigen Aussichten des Essener Konzerns. RWE gehöre zu den attraktivsten Wachstumsstorys innerhalb der Energiebranche. Bis in die frühen 2030er Jahre rechnet der Analyst mit einem durchschnittlichen jährlichen Ergebniswachstum im zweistelligen Prozentbereich. Die zunehmende Bedeutung erneuerbarer Energien, der Ausbau flexibler Erzeugungskapazitäten und die strategische Positionierung im internationalen Strommarkt dürften dabei zentrale Wachstumstreiber sein.

Das Analysehaus Jefferies blickt optimistisch auf die langfristigen Perspektiven des Energiekonzerns RWE. Analyst Ahmed Farman hob das Kursziel für die Aktie von 68 auf 75 Euro an und bestätigte die Einstufung „Buy“. Damit setzt Jefferies nach eigenen Angaben das derzeit höchste Kursziel am Markt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Kurzfristig geriet RWE allerdings durch einen mutmaßlichen Sabotageakt an einem Umspannwerk in Bergheim nahe Köln in den Fokus. Durch einen vorsätzlich herbeigeführten Kurzschluss waren am Dienstagabend fünf Braunkohle-Kraftwerksblöcke an den Standorten Neurath und Niederaußem vom Netz gegangen. Die betroffenen Anlagen verfügen zusammen über eine grundsätzliche Kapazität von rund 4.200 Megawatt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls speisten sie nach Angaben von RWE Power etwa 3.000 Megawatt in das Stromnetz ein.

Die Wiederinbetriebnahme erfolgt schrittweise. Drei der fünf Blöcke waren zuletzt wieder am Netz. In Neurath gingen die Blöcke G und F, in Niederaußem der Block H wieder in Betrieb. Für die beiden noch fehlenden Anlagen, die Blöcke G und K in Niederaußem, wird mit einer Rückkehr ans Netz im Laufe des Wochenendes gerechnet. Nach Angaben eines RWE-Sprechers hängt der genaue Zeitpunkt vom jeweiligen Betriebszustand der Kraftwerke ab. Bestimmte Komponenten müssten vor einem Neustart zunächst vollständig auskühlen.

Auswirkungen auf die allgemeine Stromversorgung gab es laut dem Netzbetreiber Amprion nicht. Die Systemstabilität sei jederzeit gewährleistet gewesen. Die Behörden bewerten den Vorfall dennoch als ernst. Im Umfeld des Umspannwerks wurden sechs Vorrichtungen entdeckt, mit denen offenbar pyrotechnische Gegenstände und ein Draht über Stromleitungen gebracht werden sollten. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul sprach von einem gezielten Angriff auf die Infrastruktur.

Die Ermittler prüfen mögliche Verbindungen zu einem zeitgleichen Sabotageversuch in Brandenburg. Dort waren ebenfalls Einrichtungen der Stromversorgung ins Visier genommen worden. Als mögliche Hintergründe werden fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus untersucht. Für RWE dürfte der Vorfall kurzfristig operative Belastungen verursachen, ändert nach Einschätzung von Jefferies jedoch nichts an der langfristig positiven Wachstumsstory.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 58,14EUR auf Tradegate (03. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.