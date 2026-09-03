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    Booster hält Geschäft stabil – doch Restrukturierung drückt Ergebnis

    **Booster hält operatives Geschäft stabil – Finanzrestrukturierung belastet Ergebnis**

    Der Automobilzulieferer Booster Precision Components hat im ersten Halbjahr 2026 sein operatives Geschäft trotz eines schwierigen Branchenumfelds weitgehend stabil gehalten. Der Umsatz stieg leicht auf 83,3 Millionen Euro nach 82,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal legten die Erlöse ebenfalls geringfügig auf 41,6 Millionen Euro zu.

    Die Ergebnisentwicklung wurde allerdings durch die laufende finanzielle Restrukturierung belastet. Das ausgewiesene EBITDA sank im Halbjahr um 27,4 Prozent auf 6,3 Millionen Euro. Darin enthalten sind einmalige Beratungskosten von 1,7 Millionen Euro, die vor allem im Zusammenhang mit der Neuordnung der Finanzierung und dem StaRUG-Verfahren angefallen sind. Bereinigt um diese Effekte erreichte das EBITDA 8,0 Millionen Euro. Die bereinigte Marge lag bei 9,8 Prozent, das ausgewiesene EBITDA entsprach einer Marge von 7,7 Prozent.

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    Auch im zweiten Quartal wirkten sich Restrukturierungskosten aus. Das EBITDA verringerte sich von 4,9 Millionen auf 3,3 Millionen Euro. Nach Bereinigung um einmalige Aufwendungen von 0,9 Millionen Euro belief sich das operative Ergebnis auf 4,2 Millionen Euro. Das EBIT sank im Halbjahr auf 2,4 Millionen Euro, der Konzernfehlbetrag erhöhte sich von 0,9 Millionen auf 1,5 Millionen Euro.

    Die finanzielle Lage bleibt angespannt. Zum 30. Juni verfügte Booster über liquide Mittel von 5,4 Millionen Euro, verglichen mit 6,5 Millionen Euro zum Jahresende 2025. Der Rückgang resultierte vor allem aus planmäßigen Anleigerückzahlungen und Zinszahlungen. Das ausstehende Anleihevolumen sank auf 40,5 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote blieb trotz eines geringeren Eigenkapitals von 6,6 Millionen Euro bei niedrigen 7,4 Prozent. Der operative Cashflow ging von 8,8 Millionen auf 5,5 Millionen Euro zurück.

    Parallel dazu treibt das Unternehmen die Restrukturierung seiner Anleihe 2022/2026 voran. Zwei fällige Zinszahlungen wurden vorübergehend aufgeschoben. Dadurch bestehen Kündigungsgründe, die grundsätzlich eine vorzeitige Fälligstellung der Anleihe ermöglichen. Booster hat deshalb ein schriftliches Verfahren eingeleitet. Die Gläubiger sollen Änderungen zur Ermöglichung einer vorrangig besicherten Zwischenfinanzierung über drei Millionen Euro genehmigen. Die Abstimmung läuft bis zum 22. September 2026.

    Für das Gesamtjahr erwartet Booster nun ein ausgewiesenes EBITDA von 13,5 bis 14,5 Millionen Euro. Die Umsatzprognose eines niedrigen einstelligen Wachstums gegenüber 161,7 Millionen Euro im Jahr 2025 wurde bestätigt. Wachstumspotenzial sieht das Management insbesondere bei industriellen Turboladern, Robotik und stationären Wasserstoffanwendungen.



    Booster PC 11,698 % bis 11/26

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