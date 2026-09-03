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    Fliegen wird teurer – doch Lufthansa lockt mit 160 % Kurspotenzial

    Fliegen wird teurer – doch Lufthansa lockt mit 160 % Kurspotenzial
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    ### Steigende Flugpreise, politische Kostenfrage und Lufthansa-Fantasie

    Flugreisende in Deutschland müssen sich voraussichtlich auf weiter steigende Ticketpreise einstellen. Condor-Chef Peter Gerber erklärte bei einer Luftverkehrsveranstaltung in Frankfurt, dass „Fliegen für alle teurer“ werde. Ausschlaggebend sei vor allem die anhaltend angespannte Lage am Persischen Golf, die nach seiner Einschätzung auch im kommenden Jahr für hohe Kerosinpreise sorgen dürfte. Eine spürbare Entlastung bei den Treibstoffkosten sei daher nicht absehbar.

    Gerber sieht deshalb vor allem die Politik in der Pflicht. Die Standortkosten des deutschen Luftverkehrs seien im internationalen Vergleich extrem hoch und belasteten Airlines wie Passagiere gleichermaßen. Die zuletzt beschlossene Senkung der Luftverkehrsteuer könne lediglich ein erster Schritt sein. Der Condor-Chef plädierte dafür, die Abgabe nach schwedischem Vorbild vollständig abzuschaffen. Ein günstigeres Fliegen könne die Nachfrage ankurbeln und dadurch langfristig sogar zu höheren staatlichen Einnahmen führen.

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    Auch bei den Gebühren für die Flugsicherung sieht Gerber Handlungsbedarf. Er unterstützt den Vorschlag der Deutschen Flugsicherung, wonach der Staat ein Viertel der Kosten für Fluglotsen als dauerhafte Basisfinanzierung übernehmen sollte. Ziel müsse es sein, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Flughäfen und Fluggesellschaften zu sichern. Hessens Staatskanzleichef Benedikt Kuhn forderte darüber hinaus, Airlines aus den Vereinigten Arabischen Emiraten keine zusätzlichen Landerechte in Deutschland einzuräumen. Verbindungen über Drehkreuze wie Doha oder Dubai schwächten aus seiner Sicht die heimischen Flughäfen.

    Unterdessen sorgte eine Panne am Regierungsflieger für Verzögerungen im politischen Berlin. Finanzminister Lars Klingbeil konnte wegen eines Strukturschadens an einer Tür nicht wie geplant aus den USA zurückkehren und verpasste dadurch die Kabinettssitzung, in der sein Entwurf für eine Einkommensteuerreform auf den Weg gebracht werden sollte. Der Schaden war vermutlich durch eine Fahrgasttreppe verursacht worden. Nach einer technischen Prüfung durch Luftwaffe und Lufthansa Technik wurde der Rückflug jedoch freigegeben. Klingbeil wollte sein Pressestatement zunächst in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina abgeben und anschließend nach Deutschland zurückkehren.

    Für die Lufthansa-Aktie liefert derweil eine Investorenkonferenz neue Impulse. Das Unternehmen bekräftigte seine strategische Ausrichtung. Das Analysehaus mwb research hält den Titel weiterhin für deutlich unterbewertet und sieht mehr als 160 Prozent Kurspotenzial. Als wesentlicher Werttreiber gilt insbesondere die Tochter Lufthansa Technik. Die Einschätzung steht allerdings im Spannungsfeld steigender Betriebskosten und eines zunehmend intensiven Wettbewerbs im europäischen Luftverkehr.



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