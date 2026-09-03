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    DAX vor dem Zins-Schock?

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    Jetzt wird der US-Arbeitsmarkt zum Börsen-Test

    DAX und Gold stehen vor einem wichtigen Richtungsentscheid. KI-Zahlen stützen die Börse, doch Öl, Inflation und Zinsangst drücken. Jetzt könnte der US-Arbeitsmarktbericht die nächste große Bewegung auslösen.

    Für Sie zusammengefasst
    • DAX zwischen KI-Rückenwind und Zinsdruck
    • Gold profitiert von sinkenden Renditen und Dollar
    • Arbeitsmarktbericht könnte Märkte stark bewegen
    • Report: KI braucht Strom
    DAX vor dem Zins-Schock? - Jetzt wird der US-Arbeitsmarkt zum Börsen-Test
    Foto: Yuki Iwamura - AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

    Der DAX dürfte am Donnerstag kaum verändert starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 25.870 Punkte. Am Vortag hatte der Index 0,5 Prozent verloren. Seit dem Rekordhoch von 26.618 Punkten am vergangenen Freitag steht der Markt unter Druck.

    CMC-Marktanalyst Andreas Lipkow sieht dafür mehrere Gründe. Steigende Ölpreise, Inflationssorgen und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen hielten viele Anleger derzeit an der Seitenlinie. Unterstützung kommt dagegen von der Wall Street, wo Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq am Mittwoch jeweils zulegten.

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    DAX: Tech-Stärke trifft auf Energie- und Zinsdruck

    Die europäischen Märkte stecken in einem Spannungsfeld. Stephan Kemper, Anlagechef bei BNP Paribas Wealth Management, verweist auf steigende Gaspreise und höhere Renditen. Gleichzeitig liefern starke Zahlen aus dem US-Technologiesektor Unterstützung. Europäische Indizes hätten jedoch weniger große Tech-Schwergewichte, um den Zins- und Energiedruck auszugleichen.

    Der Euro Stoxx 50 und die DAX-Futures bewegten sich am Morgen nur leicht im Plus. In Asien legte der breite MSCI-Index außerhalb Japans um 0,8 Prozent zu.

    Anleihen und Gold: Renditen geben Edelmetall Rückenwind

    Die Renditen langlaufender Staatsanleihen gaben am Donnerstag etwas nach, bleiben aber auf hohen Niveaus. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten zuletzt bei rund 4,78 Prozent. In Deutschland lag die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 3,39 Prozent.

    Gleichzeitig stieg Gold auf mehr als 4.430 US-Dollar je Unze. Das Edelmetall profitierte von sinkenden US-Renditen und einem schwächeren US-Dollar. Höhere Zinsen sind für Gold grundsätzlich belastend, weil das Edelmetall selbst keine laufenden Erträge abwirft.

    Die Märkte sehen laut FedWatch Tool der Chicago Mercantile Exchange derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 62 Prozent für eine Zinserhöhung der Federal Reserve im September. Vor einer Woche waren es erst 37 Prozent.

    Der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag könnte deshalb auch für Gold entscheidend werden. Ilya Spivak von Tastylive sieht bei schwachen Beschäftigungsdaten und sinkenden Zinserwartungen weiteres Aufwärtspotenzial. Oberhalb von 4.400 US-Dollar könnte Gold aus seiner Sicht in Richtung 4.500 und anschließend 4.700 US-Dollar steigen.

    Tech-Aktien: Broadcom befeuert den KI-Boom

    Unternehmensseitig sorgt Broadcom für Rückenwind. Der Konzern erwartet, dass die Erlöse mit KI-Produkten im kommenden Geschäftsjahr auf 115 Milliarden US-Dollar steigen und im darauffolgenden Jahr 230 Milliarden US-Dollar erreichen. Broadcom liefert unter anderem Spezialprozessoren für Meta und OpenAI.

    Auch Snowflake und Hewlett Packard Enterprise stärken laut BNP Paribas die These, dass sich der KI-Boom zunehmend monetarisieren lässt. Snowflake sprang nach starken Zahlen nachbörslich um mehr als 20 Prozent, während Hewlett Packard Enterprise bei Servern ein Umsatzplus von 35 Prozent meldete.

    Öl: Iran-Konflikt hält Inflationssorgen hoch

    Der Ölmarkt bleibt ein zentraler Belastungsfaktor. Brent notierte zuletzt bei rund 95 US-Dollar je Barrel, US-Rohöl bei gut 90 US-Dollar. Hintergrund bleibt der Konflikt zwischen den USA und dem Iran sowie die Sorge vor einer weiteren Eskalation.

    Die hohen Energiepreise halten den Inflationsdruck aufrecht und erschweren den Zentralbanken eine Lockerung der Geldpolitik.

    Devisen: Yen legt deutlich zu

    Der US-Dollar geriet unter Druck. Der Dollar-Index fiel auf 99,39 Punkte. Der Euro stieg auf 1,1598 US-Dollar. Besonders kräftig legte der Yen zu und erreichte bei 157,64 Yen je US-Dollar den stärksten Stand seit dem 10. August.

    US-Arbeitsmarkt wird zum entscheidenden Termin

    Der Blick richtet sich nun auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Der ADP-Bericht hatte für August lediglich 38.000 neue Stellen im privaten Sektor ausgewiesen und damit weniger als erwartet.

    Schwache Daten könnten die Erwartungen an eine Zinserhöhung wieder dämpfen und Aktien sowie Gold stützen. Starke Zahlen würden dagegen den Druck auf die Federal Reserve erhöhen, restriktiv zu bleiben.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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