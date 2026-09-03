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    Vaudoise überflügelt den Markt – Nichtleben wächst um 6,7 Prozent

    **Vaudoise wächst im Nichtleben deutlich stärker als der Markt**

    Die Vaudoise Versicherungen haben im ersten Halbjahr 2026 ihre Position im Schweizer Nichtlebengeschäft ausgebaut. Der Versicherer steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,5 Prozent auf 1’167,7 Millionen Franken. Der konsolidierte Gewinn erhöhte sich nach Anpassung der Vorjahreszahlen um 3,0 Prozent auf 82,9 Millionen Franken.

    Wachstumstreiber waren vor allem die gebuchten Bruttoprämien im Nichtlebengeschäft. Sie legten um 6,7 Prozent auf 1’092,3 Millionen Franken zu und entwickelten sich damit deutlich besser als der Schweizer Markt. Besonders dynamisch waren die Nichtleben-Personenversicherungen mit einem Plus von 8,4 Prozent. Die Krankenversicherung wuchs um 7,0 Prozent, die Unfallversicherung sogar um 10,2 Prozent.

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    Auch das Sachversicherungsgeschäft entwickelte sich überdurchschnittlich. Die Prämien stiegen um 11,2 Prozent, während der Markt laut Vaudoise lediglich um 5,4 Prozent zulegte. Die Tierversicherungen der Marken Epona und Animalia steuerten per Ende Juni 29,0 Millionen Franken bei. Regional konnte die Gruppe insbesondere in der Deutschschweiz zulegen: Die gebuchten Nettoprämien wuchsen dort um 7,6 Prozent.

    Belastet bleibt dagegen das Motorfahrzeuggeschäft. Die Prämienentwicklung liegt unter dem Marktdurchschnitt, während die Schadenkosten hoch sind. Wie andere Schweizer Autoversicherer hat die Vaudoise Gegenmassnahmen eingeleitet. Trotz höherer Bruttoschäden von 461,8 Millionen Franken nach 429,1 Millionen im Vorjahr verbesserte sich die Combined Ratio im Nichtleben um 1,3 Prozentpunkte auf 96,1 Prozent. Darin enthalten sind auch die finanziellen Folgen der Brandkatastrophe von Crans-Montana zu Jahresbeginn.

    Das Lebensversicherungsgeschäft zeigte ein gemischtes Bild. Die Einmalprämien erhöhten sich um 5,3 Prozent, vor allem dank des Produkts Serenity Plan. Die periodischen Prämien gingen hingegen um 2,1 Prozent zurück.

    Die Kapitalbasis bleibt robust. Das Eigenkapital stieg seit Ende 2025 um 4,5 Prozent auf 2’775,6 Millionen Franken. Die annualisierte Eigenkapitalrendite lag bei 6,1 Prozent. Die Solvabilitätsspanne sank zwar von 344,3 auf 336,5 Prozent, liegt damit aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Das Anlageergebnis blieb angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten stabil: Der nicht annualisierte Ertrag betrug 1,3 Prozent nach 1,4 Prozent im Vorjahr.

    Für das Gesamtjahr bestätigt Vaudoise ihre Wachstumsperspektiven im Nichtleben. Risiken sieht das Management weiterhin bei Elementarereignissen, insbesondere in den schadenanfälligen Monaten August und September. Ein aktuelles Beispiel ist das Hagelunwetter vom 28. August: Erwartet werden mehr als 2’000 beschädigte Fahrzeuge und Schäden von rund 10 Millionen Franken.

    Zusätzliche Impulse soll die Integration der Procimmo Group liefern. Gleichzeitig treibt Vaudoise die Digitalisierung voran. Für 2027 ist zudem der Wechsel an der Verwaltungsratsspitze geplant: Cédric Moret soll Philippe Hebeisen ablösen. Parallel erhielt Vaudoise erneut gute Kundenzufriedenheitsnoten und zählt weiterhin zu den bestbewerteten Schweizer Versicherern.



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    Die VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 822,5EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.






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