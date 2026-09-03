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    Klimaschutz auf Sparflamme: Unternehmen erhöhen Investitionen kaum

    Klimaschutz auf Sparflamme: Unternehmen erhöhen Investitionen kaum
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    **Unternehmen halten sich bei Klimainvestitionen zurück**

    Die deutsche Wirtschaft plant in den kommenden Jahren offenbar keine deutliche Ausweitung ihrer Investitionen in den Klimaschutz. Nach einer aktuellen Auswertung des Ifo-Instituts entfielen 2025 im Durchschnitt 9,3 Prozent der Unternehmensinvestitionen auf Maßnahmen zur Senkung von Emissionen oder zur Verbesserung der Energieeffizienz. Für 2026 planen die Unternehmen einen Anteil von 10,6 Prozent, 2027 sollen es 10,5 Prozent sein. Das geht aus der Ifo-Konjunkturumfrage vom Mai 2026 hervor.

    Ifo-Forscher Gerome Wolf bewertete die Entwicklung als enttäuschend. In einer Phase, in der klimafreundliche Investitionen für das Erreichen nationaler und internationaler Emissionsziele besonders wichtig seien, zeichne sich keine nennenswerte Steigerung ab. Gründe für die Zurückhaltung lassen sich aus den Umfragedaten nicht eindeutig ableiten. Wolf verwies jedoch auf die nachlassende Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen auf den Exportmärkten sowie auf gestiegene geopolitische Risiken. Beides könne dazu führen, dass Firmen andere Investitionsprioritäten setzten. Zudem herrsche Unsicherheit über die künftige Entwicklung des CO2-Preises.

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    Zwischen den Branchen bestehen deutliche Unterschiede. Dienstleister wollen 2026 mit 12,2 Prozent den größten Anteil ihrer Investitionen für Klimaschutz aufwenden. Es folgen das Bauhauptgewerbe mit 10,5 Prozent, das verarbeitende Gewerbe mit 8,8 Prozent und der Handel mit 8,5 Prozent. Für 2027 plant allerdings nur das Baugewerbe eine weitere Steigerung – auf 11,2 Prozent.

    Auch auf politischer Ebene wächst die Unsicherheit über die Finanzierung der Transformation. Ein von WWF, Greenpeace, BUND und GermanZero beauftragtes Rechtsgutachten äußert verfassungsrechtliche Bedenken gegen geplante Kürzungen im Klima- und Transformationsfonds. Die Umleitung von 2,7 Milliarden Euro aus dem Emissionshandel in den Kernhaushalt dürfte zwar zulässig sein. Problematisch sei jedoch eine globale Minderausgabe von 4,4 Milliarden Euro. Dadurch werde die Entscheidung über konkrete Einsparungen vom Bundestag auf die Bundesregierung verlagert, kritisieren die Gutachter.

    Der Fonds finanziert zentrale Förderprogramme zur Erreichung der Klimaziele. Die Debatte fällt in eine Zeit, in der das UN-Umweltprogramm Unep vor einer weiteren Verschärfung der Klimakrise warnt. Die Welt steuere derzeit auf eine Erwärmung von rund 2,6 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu. Ein vorübergehendes Überschreiten der 1,5-Grad-Marke sei kaum noch vermeidbar, müsse aber so kurz und begrenzt wie möglich bleiben.

    Dafür seien ein schneller Ausstieg aus fossilen Energien, mehr erneuerbare Energien, sinkende Methanemissionen sowie der Schutz von Wäldern und Ökosystemen notwendig. Unep warnt zugleich, dass viele Schäden nicht rückgängig zu machen sein werden. Untätigkeit würde damit nicht nur ökologische, sondern auch erhebliche wirtschaftliche Folgekosten verursachen.



    Kohlendioxid

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    Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 83,95EUR auf Ariva Indikation (03. September 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.






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