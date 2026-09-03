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    Fabasoft: Montega bestätigt Kauf – Cloud und KI treiben Wachstum

    Fabasoft: Montega bestätigt Kauf – Cloud und KI treiben Wachstum
    Foto: Fabasoft International Services GmbH

    **Fabasoft setzt auf Cloud-Wachstum und KI – Montega bestätigt Kaufempfehlung**

    Die österreichische Softwaregruppe Fabasoft will nach einer Phase verhaltenen Wachstums wieder deutlich zulegen. In einer am 2. September veröffentlichten Analyse bestätigt die Montega AG ihre Kaufempfehlung für die Aktie und belässt das Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten bei 27 Euro. Anlass war die Präsentation des Unternehmens auf den Hamburger Investorentagen am 26. August.

    Nach Einschätzung der Analysten basiert die Wachstumsstrategie von Fabasoft auf zwei zentralen Säulen. Zum einen soll die bestehende Kundenbasis schrittweise auf die cloud-native Plattform „Fabasphere“ migriert werden. Diese Architektur ermöglicht unterbrechungsfreie Updates und eine schnellere Bereitstellung neuer Funktionen. Zugleich sollen Sicherheit und Kundennutzen steigen. Die vollständige Umstellung sämtlicher Kunden ist bis 2029 geplant. Großkunden arbeiten den Angaben zufolge bereits mit der neuesten Version.

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    Zum anderen will Fabasoft seine bislang begrenzte öffentliche Wahrnehmung erhöhen. Ab September sind umfassende Werbekampagnen unter dem Motto „It’s only Natural“ vorgesehen. Damit möchte das Unternehmen seine Vision einer digitalisierten Arbeitsumgebung vermitteln, in der Unternehmen und Behörden von Automatisierung profitieren, ohne die Kontrolle über ihre Daten abzugeben.

    Zusätzliches Umsatzpotenzial verspricht sich Montega vom Einsatz künstlicher Intelligenz. Die Integration von Mindbreeze AI in die Fabasphere soll Dokumente intelligent verarbeiten, Suchvorgänge verbessern und Geschäftsprozesse weitgehend automatisieren. Die Abrechnung erfolgt über volumenabhängige Pakete, die sich an der Zahl der jährlichen Abfragen und der indizierten Objekte orientieren. Fabasoft könnte damit direkt an einer zunehmenden KI-Nutzung in Unternehmen und Verwaltungen partizipieren. Fachkräftemangel und der bevorstehende Ruhestand vieler Verwaltungsmitarbeiter dürften den Bedarf an automatisierten Abläufen zusätzlich verstärken.

    Der Vorstand erwartet laut Montega hingegen nur begrenzte Auswirkungen von KI auf die eigentliche Softwareentwicklung. Größeres Automatisierungspotenzial sieht Fabasoft bei Professional Services und kundenspezifischen Anpassungen. Dies könnte den Anteil wiederkehrender Erlöse und langfristig auch die Margen erhöhen.

    Kurzfristig stellt das Management das Umsatzwachstum über das Ergebnis. Die im ersten Quartal erreichte EBIT-Marge von 20,9 Prozent sei daher nicht als dauerhaftes Niveau zu verstehen. Höhere Ausgaben für Marketing, Forschung und Entwicklung sowie die Einführung von SAP S/4HANA belasten zunächst die Profitabilität. Montega rechnet dennoch im laufenden Geschäftsjahr mit einer Rückkehr zu zweistelligem Umsatzwachstum.

    Parallel setzt Fabasoft das Aktienrückkaufprogramm 2026 fort. Vom 24. bis 28. August wurden 9.582 eigene Aktien zu einem Gesamtvolumen von rund 161.419 Euro erworben. Seit Beginn des Programms am 22. April summiert sich die Zahl der zurückgekauften Aktien auf 92.976 Stück.



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    Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 16,55EUR auf Tradegate (03. September 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.




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