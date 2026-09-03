Warnstreik im Hamburger Hafen: Jetzt drohen Engpässe in Lieferketten

Der Arbeitskampf ist bereits die zweite Warnstreikwelle in der laufenden Tarifrunde. Am 18. August hatten Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter in Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Bremen, Brake und Emden für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Gewerkschaft wurde der Warenumschlag dadurch verlangsamt und teilweise vollständig unterbrochen. Mit dem nun längeren Ausstand konzentriert sich Verdi auf den Hamburger Hafen, einen der wichtigsten Logistikstandorte Deutschlands.

Im Tarifstreit für die deutschen Seehäfen hat die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeber deutlich erhöht. Im Hamburger Hafen begann ein 48-stündiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Beschäftigte in mehr als einem Dutzend Betrieben aufgerufen hat. Der Ausstand startete mit der Spätschicht und soll den Warenumschlag bis Freitag beeinträchtigen. Betroffen sind unter anderem die HHLA-Containerterminals Altenwerder, Burchardkai und Tollerort, das Containerterminal Eurogate sowie die Gesamthafenbetriebs-Gesellschaft.

Für Freitag ist zudem eine Demonstration geplant. Sie soll um 9 Uhr am Parkplatz des Containerterminals Burchardkai beginnen und durch das Hafengebiet führen. Die Aktion soll die Forderung der Gewerkschaft nach einer Rückkehr an den Verhandlungstisch unterstreichen.

Auslöser des neuen Warnstreiks ist die Ablehnung des Arbeitgeberangebots aus der dritten Verhandlungsrunde. In einer einwöchigen Befragung votierten die Beschäftigten nach Gewerkschaftsangaben mit großer Mehrheit gegen den Vorschlag. Mehr als 6.000 Beschäftigte hätten sich beteiligt. Verdi-Fachbereichsleiter André Kretschmar bezeichnete das Ergebnis als eindeutig und erklärte, das Angebot reiche nicht aus.

Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) hatte eine Entgeltsteigerung von 5,1 Prozent angeboten, rückwirkend zum 1. August 2026. Die Laufzeit sollte 18 Monate betragen. Zusätzlich war eine Erhöhung der Löhne um mindestens 1,20 Euro je Stunde vorgesehen.

Verdi verlangt dagegen für eine zwölfmonatige Tarifvereinbarung ein Lohnplus von 8,2 Prozent. Vorgesehen ist außerdem eine Anhebung um mindestens 2,50 Euro pro Stunde. Die Gewerkschaft begründet ihre Position mit der wirtschaftlichen Bedeutung und den Belastungen der Hafenarbeit. Der ZDS hat bislang keinen neuen Verhandlungstermin angesetzt. Verdi-Bundeskommissionsmitglied Christian Warnke kritisierte die anhaltende Funkstille. Sollte es keine Bewegung geben, müsse der Arbeitgeber den Druck weiterer Arbeitsniederlegungen spüren, erklärte er. Der Konflikt birgt damit Risiken für Lieferketten und den Güterverkehr.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,60EUR auf Tradegate (02. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.