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    Hugo Boss stoppt Aktienrückkauf – Frasers greift nach Mehrheit

    Hugo Boss stoppt Aktienrückkauf – Frasers greift nach Mehrheit
    Foto: Cerib - stock.adobe.com

    **Hugo Boss stoppt Aktienrückkaufprogramm wegen Vorstoß der Frasers Group**

    Die Hugo Boss AG beendet ihr erst kürzlich gestartetes Aktienrückkaufprogramm vorerst. Der Vorstand beschloss am 1. September 2026, die am 24. August begonnene Maßnahme mit Ablauf des 8. September bis auf Weiteres auszusetzen. Hintergrund ist eine Erklärung der Frasers Group, wonach der britische Einzelhandelskonzern beabsichtigt, seinen Anteil an Hugo Boss auf mehr als 50 Prozent zu erhöhen. Zugleich stellte Frasers die Unterstützung für Stephan Sturm, den Aufsichtsratsvorsitzenden des Metzinger Modekonzerns, infrage.

    Seit dem Start des Programms kaufte Hugo Boss bis einschließlich 1. September insgesamt 124.044 eigene Aktien zurück. Das Volumen belief sich auf rund 4,8 Millionen Euro. Die Gesellschaft hatte das Rückkaufprogramm am 21. August angekündigt und die Transaktionen ausschließlich über die Börse durch ein beauftragtes Kreditinstitut durchführen lassen.

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    Eine am 31. August veröffentlichte Zwischenmeldung dokumentierte zunächst 95.351 erworbene Aktien für den Zeitraum vom 24. bis zum 28. August. Die Käufe erfolgten überwiegend über Xetra, daneben über die Handelsplätze Cboe Europe (CEUX) und Tradeweb (TQEX). Die täglichen Volumina lagen zwischen 14.021 und 20.000 Aktien. Die durchschnittlichen Kaufpreise bewegten sich in dieser ersten Programmwoche zwischen 38,1671 und 38,8223 Euro je Aktie. Den größten Einzelbetrag investierte Hugo Boss am 28. August: Für 20.000 Aktien wurden insgesamt rund 776.446 Euro aufgewendet.

    Mit dem vorläufigen Ende reagiert Hugo Boss auf eine potenziell weitreichende Veränderung der Aktionärsstruktur. Sollte Frasers die Beteiligung tatsächlich auf mehr als 50 Prozent ausbauen, könnte der britische Konzern die Kontrolle über den deutschen Modehersteller erlangen. Die angekündigte Überprüfung der Unterstützung für Aufsichtsratschef Sturm deutet zudem auf möglichen Einfluss auf die Governance und die strategische Ausrichtung des Unternehmens hin.

    Hugo Boss betonte zugleich, weiterhin von seiner Strategie und dem langfristigen Wertschöpfungspotenzial überzeugt zu sein. Der bestehende Kapitalallokationsrahmen bleibe unverändert. Eine Wiederaufnahme des Aktienrückkaufs werde der Vorstand zu gegebener Zeit prüfen. Damit signalisiert das Unternehmen, dass die Beendigung nicht als grundsätzliche Abkehr von Aktienrückkäufen zu verstehen ist, sondern als Reaktion auf die veränderte strategische und eigentumsrechtliche Situation.

    Die Mitteilungen wurden über den gesetzlich vorgeschriebenen EQS-Dienst veröffentlicht. Hugo Boss ist im MDax gelistet; die Aktie trägt die ISIN DE000A1PHFF7.



    Hugo Boss

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    Hugo Boss direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 38,90EUR auf Tradegate (03. September 2026, 07:32 Uhr) gehandelt.




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