Nexum Group droht das Börsen-Aus: Delisting zum 5. Oktober

Welche konkreten Verpflichtungen das Unternehmen verletzt haben soll, geht aus der veröffentlichten Insiderinformation nicht hervor. Die Nexum Group behält sich jedoch ausdrücklich die Einlegung eines Rechtsbehelfs vor. Damit ist der angekündigte Widerruf nicht zwingend endgültig, sofern die Gesellschaft rechtlich gegen die Entscheidung vorgeht. Bis zum Wirksamwerden des Beschlusses bleibt die Aktie grundsätzlich im General Standard zugelassen, vorbehaltlich weiterer Schritte oder einer abweichenden Entscheidung.

Die Nexum Group AG steht vor dem Ausschluss ihrer Aktien aus dem regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Börsengeschäftsführung hat die Zulassung der Aktien zum Handelssegment General Standard mit Beschluss vom 1. September 2026 widerrufen. Wirksam werden soll der Schritt mit Ablauf des 5. Oktober 2026. Als Begründung nennt die Börse die Nichterfüllung von Zulassungspflichten trotz vorheriger Fristsetzung gemäß § 39 Absatz 1, zweite Alternative, des Börsengesetzes.

Die betroffenen Aktien tragen die ISIN DE000A41YEG8. Nexum Group hat ihren Sitz in München und ist unter anderem unter der Ludwigstraße 9 registriert. Die Mitteilung wurde als Insiderinformation nach Artikel 17 der europäischen Marktmissbrauchsverordnung über den Dienst EQS News verbreitet. Zugleich enthält sie den üblichen Hinweis, dass die Veröffentlichung nicht für die direkte oder indirekte Verbreitung in den USA, Australien, Kanada, Japan oder anderen Rechtsordnungen bestimmt ist, in denen dies unzulässig wäre.

Bereits am 31. August hatte Nexum Group über EQS eine Finanzberichts-Vorabankündigung veröffentlicht. Demnach sollte an diesem Tag ein deutschsprachiger Halbjahres- beziehungsweise Quartalsbericht zum zweiten Quartal 2026 erscheinen. Als Veröffentlichungsort wurde die Investor-Relations-Seite des Unternehmens unter „nexum-group.de/de/financial-reports“ genannt. Die Mitteilung selbst enthält allerdings keine Finanzkennzahlen, keine Angaben zur Geschäftsentwicklung und keine Erläuterung, ob der Bericht tatsächlich fristgerecht bereitgestellt wurde.

Der zeitliche Zusammenhang zwischen der angekündigten Finanzberichterstattung und dem später angekündigten Börsenrückzug ist für Anleger dennoch relevant. Ein Widerruf der Zulassung zum regulierten Markt kann die Handelbarkeit, Transparenz und Wahrnehmung einer Aktie deutlich beeinträchtigen. Nach dem 5. Oktober wäre ein Handel im General Standard nicht mehr möglich; ob und an welchem Börsenplatz die Aktien anschließend gehandelt werden könnten, bleibt offen. Investoren sollten daher insbesondere die weitere Kommunikation des Unternehmens, mögliche Rechtsmittel sowie die Veröffentlichung des Halbjahresberichts beobachten.

Die Nexum Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,50 % und einem Kurs von 90,00EUR auf Frankfurt (17. August 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

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