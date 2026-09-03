JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Entscheidend sei, dass die Fünfjahresplanung für die Agrarsparte bekräftigt worden sei, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach dem Investorentag des Bereichs. Zudem winke nach 2029 mehr Dynamik./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 03:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 03:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 03:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 03:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 49,22EUR auf Tradegate (03. September 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 61
Kursziel alt: 61
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