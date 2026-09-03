Der CFD-Broker Mitrade EU führt für seine Kunden eine Exzedentenversicherung ein

LIMASSOL, Zypern, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Der CFD-Broker Mitrade hat eine zusätzliche Insolvenzversicherung für berechtigte Kunden abgeschlossen, die im Rahmen seiner CySEC-Lizenz registriert sind. Die Initiative spiegelt das allgemeine Bestreben wider, das Vertrauen der Kunden zu stärken und den Anlegerschutz zu verbessern.

Diese Exzedentenversicherung ergänzt die von der CySEC bereits vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen. Von der CySEC zugelassene Wertpapierfirmen sind verpflichtet, Kundengelder getrennt zu verwahren und Beiträge zum Anlegerentschädigungsfonds zu leisten. Über diese gesetzlichen Schutzmaßnahmen hinaus wurde für Mitrade EU Limited eine freiwillige Versicherung bei Lloyd's of London abgeschlossen, deren Prämien von Mitrade getragen werden. Sie steht berechtigten Kunden automatisch zur Verfügung, ohne dass eine Anmeldung erforderlich ist oder zusätzliche Kosten für den Kunden anfallen.

Sollte Mitrade EU Limited zahlungsunfähig werden, kann die Police berechtigte Ansprüche vorbehaltlich der Versicherungsbedingungen und Ausschlüsse bis zu einem maximalen Gesamtbetrag von 1 Million Euro für alle Ansprüche zusammen abdecken. Handelsverluste oder durch Marktbewegungen verursachte Verluste sind davon nicht abgedeckt.

„Die Vorschriften legen die Mindestanforderungen fest; wir entscheiden, wie weit wir für unsere Kunden darüber hinausgehen", erklärt Timur Konsky, CEO von Mitrade EU. „Aus diesem Grund haben wir eine Zusatzversicherung bei Lloyd's of London abgeschlossen. Unser Ansatz besteht darin, Bereiche zu identifizieren, in denen wir unsere Kunden schützen können, und Maßnahmen zur Verringerung der entsprechenden Risiken zu ergreifen. Transparenz und Sicherheit sollten keine Marketingfloskeln sein, sondern sich in den Sicherheitsvorkehrungen widerspiegeln, die ein Broker trifft. Wir möchten, dass unsere Kunden uns anhand unserer Taten beurteilen, und diese Police ist ein weiteres konkretes Beispiel für dieses Engagement."

Der Exzedentenversicherungsschutz von Mitrade EU tritt am 1. September 2026 in Kraft.

Informationen zu Mitrade

Mitrade ist eine CFD-Handelsplattform, die in zugelassenen EWR-Märkten über Mitrade EU Limited, eine von der CySEC zugelassene Wertpapierfirma (CIF438/23), tätig ist. Andere rechtlich eigenständige Unternehmen innerhalb der internationalen Gruppe sind in ihren jeweiligen Rechtsordnungen unabhängig voneinander von der ASIC (AFSL398528), der CIMA (SIB1612446), der FSCA (FSP54842), der FSC (GB20025791) und der CMA (20200000397) zugelassen und reguliert.

Weltweit verbindet die Marke mehr als 7 Millionen Trader mit über 1.000 CFDs auf Indizes, Devisen, Rohstoffe, Aktien, ETFs und mehr. Die Plattform ist darauf ausgelegt, eine schnelle Ausführung, eine flexible Hebelwirkung auf Positionsbasis, wettbewerbsfähige Spreads und eine intuitive Benutzeroberfläche zu bieten, auf die von verschiedenen Geräten aus zugegriffen werden kann.

Risikohinweis: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80 % der Privatanleger verlieren Geld, wenn sie bei diesem Anbieter mit CFDs handeln. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko eines Kapitalverlusts einzugehen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mitrade.eu.

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