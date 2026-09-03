AKTIE IM FOKUS
Deutsche Telekom begehrt nach Bericht über Elliott-Einstieg
- Elliott drängt Telekom zum Verzicht auf Fusion
- Telekom-Aktie vorbörslich rund zwei Prozent höher
- Investor fordert mehr Rückkäufe zur Wertsteigerung
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Kreise-Bericht über den Einstieg eines aktivistischen Investors treibt am Donnerstag vorbörslich die Aktien der Deutschen Telekom an.
Im Handel auf der Plattform Tradegate wurden sie etwa zwei Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass eine angeblich mögliche Fusion mit der US-Mobilfunktochter T-Mobile US Kreisen zufolge den Investor Elliott auf den Plan gerufen hat.
Laut dem Bericht soll Elliott angedeutet haben, dass die Telekom ihre Fusionspläne fallen lassen sollte. Stattdessen sollten andere Maßnahmen ergriffen werden, um den Wert des Unternehmens für die Aktionäre zu steigern - etwa über eine deutliche Ausweitung der Aktienrückkäufe.
Wie Akhil Dattani von JPMorgan in einem ersten Kommentar schrieb, macht die gedrückte Bewertung der Telekom-Aktie solch einen Schritt nachvollziehbar. Der im Raum stehende Zusammenschluss mit der US-Tochter T-Mobile US sei so komplex, dass sich eine breite Front dagegen bilde./tih/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 29,14 auf Tradegate (03. September 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -6,05 %/+39,18 % bedeutet.
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Heute im Handelsblatt (hinter der Bezahlschranke): „mutmaßliche SMS von Höttges könnte Milliarden kosten“. Es geht um einen „in Deutschland kaum bekannten Prozess“ zu Verschmelzung von T-Mobile mit sprint. Möglicher Schaden laut Handelsblatt: über zehn Milliarden Dollar.
Was heißt „verkauft man sich unter Wert“? Was sollen die machen?
Die Erhöhung des ARP hat ja durchaus Wirkung gezeigt. Jetzt kann man wenigstens mit ordentlicher Kaufkraft Anteile einsammeln. Das wird sich aber natürlich erst nach Einzug der Aktien im nächsten Jahr konkret auf das EPS auswirken.
Die Telekom war ja quasi schon immer eine „Langweiler“-Aktie. Ist halt ein defensiver Wert.
Die DTE hängt zudem massiv an der TMUS Entwicklung. Und wenn man sich die Jahresentwicklung von TMUS anschaut, von 258$ auf jetzt 177$, dann geht das nicht spurlos am Telekom-Kurs vorbei.
Aktuell liegt der Börsenfokus auf KI! Das ist momentan DER „heiße Scheiss“! Alle glauben an riesige Gewinne und wollen dabei sein. Mal schauen wie lange…