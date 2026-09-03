Chemie-Industrie profitiert vom Nahost-Konflikt
- Umsatz der Chemiebranche steigt im zweiten Quartal
- Produktion wächst, Preise steigen kriegsbedingt
- VCI warnt trotz Aufschwung vor einer Trendwende
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie hat infolge des Nahostkonflikts einen Aufschwung erlebt. Im zweiten Quartal dieses Jahres stieg erstmals seit drei Jahren der Umsatz spürbar um 7,3 Prozent, wie der Branchenverband VCI berichtet.
Gründe waren eine leicht gestiegene Produktion (+2,4 Prozent zum Vorquartal) und um 5,7 Prozent gestiegene Preise. Diese gehen laut Verband auf kriegsbedingte Lieferkettenprobleme der Konkurrenz aus Asien und dem Nahen Osten zurück. Diese sind stärker als die Europäer auf Transporte durch die Straße von Hormus angewiesen. Zudem hätten viele Kunden angesichts des Irankriegs ihre Lager aufgefüllt.
Der VCI sieht in der Entwicklung allerdings nur eine Atempause. Die Produktionsanlagen der Unternehmen seien mit 73,2 Prozent weiterhin unterdurchschnittlich ausgelastet und bereits im Juni seien Aufträge und Umsätze wieder zurückgegangen.
"Vorratskäufe und geopolitische Verwerfungen sind keine Trendwende. Die alten Probleme haben sich nicht in Luft aufgelöst. Die deutsche Industrie braucht endlich einen konsequenten Kurs für mehr Wettbewerbsfähigkeit", erklärt Verbandspräsident Markus Steilemann.
Für das Gesamtjahr hat der Verband schon vor einigen Wochen seine Produktionsprognose auf einen Rückgang um 1,5 Prozent abgesenkt. Noch zu Jahresbeginn war man von einer Stagnation ausgegangen.
Die höheren Erzeugerpreise sollten den Branchenumsatz im Gesamtjahr zu einem Wachstum von 2,5 Prozent tragen, erwartet der Verband. Die weiterhin schwache Auslastung, der hohe Kostendruck und eine verhaltene Industriekonjunktur belasteten die Geschäfte im zweiten Halbjahr weiter./ceb/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 53,53 auf Tradegate (03. September 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -6,33 %/+28,28 % bedeutet.
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Bayer bestätigt Agrar-Spartenziel - Blockbusterkandidaten kommen jetzt
02.09.2026 / 15:33 Uhr
DOW JONES--Bayer bringt im Agrargeschäft die ersten von zehn geplanten Blockbusterprodukten auf den Markt. Ein neues Insektizid zur Bekämpfung eines breiten Spektrums saugender Schädlinge wurde in Kolumbien eingeführt, wie die Sparte Crop Science anlässlich eines Investorentages im US-Bundesstaat Iowa mitteilte. Überdies soll noch in diesem Jahr ein digital unterstütztes Anbausystem für kurzhalmigen Mais auch in Argentinien an den Start gehen, das bereits in Mexiko, Italien, Spanien und den USA verfügbar ist.
2027 soll in den USA und Kanada neues Sojasaatgut am Markt eingeführt werden, das gegen fünf Unkrautvernichter resistent ist. Unter Berücksichtigung einer weiteren Züchtung, die speziell für den Markt in Brasilien vorgesehen ist, erwartet Bayer allein von den neuen Soja-Produkten einen jährlichen Spitzenumsatz von mehr als 3 Milliarden Euro.
Alle Produkte sind Teil des im vergangenen Jahr angekündigten Fünfjahresprogramms für die Agrarsparte. Hier habe Bayer bereits erhebliche Fortschritte erzielt, hieß es. So seien die Kosten um knapp 400 Millionen Euro reduziert und parallel die Lagerbestände um 500 Millionen Euro reduziert worden. Überdies hat Bayer fünf Wirkstoffe verkauft und mehr als 100 Pflanzenschutzmittel eingestellt.
Spartenchef Rodrigo Santos bekräftigte die 2025 genannten Mittelfristziele für Crop Science. So soll der Umsatz bis zum Ende des Jahrzehnts stärker wachsen als der Markt und währungsbereinigt um mehr als 3,5 Milliarden Euro zulegen. Parallel soll das EBITDA um 1 Milliarde Euro verbessert werden und die bereinigte EBITDA-Marge im mittleren 20-Prozent-Bereich landen. Bestätigt wurde überdies das Ziel, den operativen Free Cashflow der Sparte bis 2029 auf mehr als 3 Milliarden Euro zu steigern.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/hab
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2026 09:32 ET (13:32 GMT)
Bayer: Crop-Science-Sparte kommt bei Produkteinführungen voran
https://ch.marketscreener.com/boerse-nachrichten/bayer-crop-science-sparte-kommt-bei-produkteinfuehrungen-voran-ce7858d2d18ef026
wieder gescheitert: