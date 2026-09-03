BERENBERG stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. Für eine optimistischere Einschätzung müsse sich der Spezialverpackungshersteller zunächst nachhaltig stabilisieren, schrieb Christian Ehmann am Mittwoch. Die Entwicklung werde vom zyklischen Moulded-Glass-Geschäft gebremst. Es soll aber im Zuge des Umbaus verkauft werden./rob/ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 16:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 27,82EUR auf Tradegate (03. September 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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