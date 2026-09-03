BERENBERG stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. Für eine optimistischere Einschätzung müsse sich der Spezialverpackungshersteller zunächst nachhaltig stabilisieren, schrieb Christian Ehmann am Mittwoch. Die Entwicklung werde vom zyklischen Moulded-Glass-Geschäft gebremst. Es soll aber im Zuge des Umbaus verkauft werden./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 16:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 27,82EUR auf Tradegate (03. September 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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