ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'
- JPMorgan bestätigt Overweight für die Telekom
- Elliott könnte wegen günstiger Aktie einsteigen
- Neubewertung erfordert klare US-Strategie
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Overweight" belassen. Prinzipiell sei nachvollziehbar, warum sich ein aktivistischer Investor für die Bonner interessieren könnte, schrieb Akhil Dattani am Donnerstag anlässlich der Spekulationen um einen Einstieg von Elliott. Die Aktie erscheine extrem günstig trotz attraktiven Gewinnsteigerungen. Die Aktien würden belastet von "einem einzigartigen Cocktail strategischer Probleme". Zudem sei der im Raum stehende Zusammenschluss mit der US-Tochter T-Mobile US so komplex, dass sich eine breite Front dagegen gebildet habe. Auch hier könnte ein aktivistischer Investor auf der einen oder der anderen Seite Position beziehen. Für eine Neubewertung müsse die Telekom die künftige Beziehung zur US-Tochter plausibel machen und obendrein deren Probleme angehen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 01:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 01:18 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 29,11 auf Tradegate (03. September 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -6,22 %/+38,94 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 27,50 Euro
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Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508
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https://www.dasinvestment.com/scalable-altersvorsorgedepot-telekom-magenta-finance/
Heute im Handelsblatt (hinter der Bezahlschranke): „mutmaßliche SMS von Höttges könnte Milliarden kosten“. Es geht um einen „in Deutschland kaum bekannten Prozess“ zu Verschmelzung von T-Mobile mit sprint. Möglicher Schaden laut Handelsblatt: über zehn Milliarden Dollar.
Was heißt „verkauft man sich unter Wert“? Was sollen die machen?
Die Erhöhung des ARP hat ja durchaus Wirkung gezeigt. Jetzt kann man wenigstens mit ordentlicher Kaufkraft Anteile einsammeln. Das wird sich aber natürlich erst nach Einzug der Aktien im nächsten Jahr konkret auf das EPS auswirken.
Die Telekom war ja quasi schon immer eine „Langweiler“-Aktie. Ist halt ein defensiver Wert.
Die DTE hängt zudem massiv an der TMUS Entwicklung. Und wenn man sich die Jahresentwicklung von TMUS anschaut, von 258$ auf jetzt 177$, dann geht das nicht spurlos am Telekom-Kurs vorbei.
Aktuell liegt der Börsenfokus auf KI! Das ist momentan DER „heiße Scheiss“! Alle glauben an riesige Gewinne und wollen dabei sein. Mal schauen wie lange…