LKA Bayern vermutet Anschlagversuch auf Rüstungsunternehmen
Für Sie zusammengefasst
- LKA vermutet Anschlagsversuch auf Rüstungsfirma
- LKA ermittelt wegen eines politischen Hintergrunds
- Zwei Menschen wurden nach der Tat festgenommen
Foto: Siarhei - 356130783
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach einer Brandattacke auf eine Baustelle in München vermutet das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) einen Anschlagsversuch gegen ein Unternehmen aus dem Rüstungsbereich. Es werde wegen eines politischen Hintergrunds ermittelt, sagte ein Sprecher des LKA. In der Nacht zum Donnerstag waren mehrere Brandsätze auf die Baustelle geworfen worden, zwei Menschen wurden später festgenommen./uvo/DP/stk
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