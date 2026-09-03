GOLDMAN SACHS stuft Broadcom auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 525 auf 540 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Umsatzausblick für KI-Chips bis ins Geschäftsjahr 2028 auf einer breiteren Kundenbasis dürfte die Aktien antreiben, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass der US-Konzern die Ziele noch übertreffen wird./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 20:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 310,9EUR auf Tradegate (03. September 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Schneider

Analysiertes Unternehmen: Broadcom

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 540

Kursziel alt: 525

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 540,00 $ , was eine Steigerung von +47,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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