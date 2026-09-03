GOLDMAN SACHS stuft Broadcom auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 525 auf 540 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Umsatzausblick für KI-Chips bis ins Geschäftsjahr 2028 auf einer breiteren Kundenbasis dürfte die Aktien antreiben, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass der US-Konzern die Ziele noch übertreffen wird./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 20:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 20:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 310,9EUR auf Tradegate (03. September 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Schneider
Analysiertes Unternehmen: Broadcom
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 540
Kursziel alt: 525
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Schneider
Analysiertes Unternehmen: Broadcom
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 540
Kursziel alt: 525
Währung: USD
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