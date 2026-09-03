Dell Technologies Registered (C) - Aktie mit schwachem Handelstag - 03.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Dell Technologies Registered (C) Aktie. Mit einer Performance von -2,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Dell Technologies Registered (C) Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +15,93 % wieder ab und notiert heute bei 416,45€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Dell Technologies Registered (C)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,63 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +4,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,19 %. Im Jahr 2026 gab es für Dell Technologies Registered (C) bisher ein Plus von +288,40 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,89 % 1 Monat +17,19 % 3 Monate +12,63 % 1 Jahr +301,87 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 03.09.2026, 09:06 Uhr

Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,22 Mrd. € wert.

Dell Technologies setzt seine beeindruckende Börsenrally fort. Der US-Computerkonzern hat im zweiten Geschäftsquartal 2027 die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen und zugleich seine Prognose für das Gesamtjahr kräftig angehoben. Die …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Dell Technologies Registered (C)?

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. IBM notiert im Minus, mit -0,48 %. NetApp notiert im Minus, mit -7,90 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -5,45 % HP notiert im Minus, mit -0,58 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Dell Technologies Registered (C) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.