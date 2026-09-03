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    Besonders beachtet!

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    Hewlett Packard Enterprise Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 03.09.2026

    Kursbewegung von -5,45 % bei Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Hewlett Packard Enterprise Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 03.09.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.

    Hewlett Packard Enterprise Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 03.09.2026

    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,45 % auf 42,31. Damit verliert die Aktie -2,44  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,98 %, geht es heute bei der Hewlett Packard Enterprise Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,69 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hewlett Packard Enterprise Aktie damit um -13,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus 0,00 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Hewlett Packard Enterprise um +104,33 % gewonnen.

    Hewlett Packard Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,68 %
    1 Monat 0,00 %
    3 Monate -11,69 %
    1 Jahr +114,46 %
    Stand: 03.09.2026, 09:07 Uhr

    Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,26 Mrd. € wert.

    HPE: Top-Zahlen und 3,5-Milliarden-Deal – doch die Aktie stürzt ab!


    Der Umsatz lag über den Erwartungen, die Prognose wurde angehoben und es gab einen neuen KI-Auftrag über 3,5 Milliarden US-Dollar. Trotzdem verliert HPE nach Börsenschluss mehr als fünf Prozent. Was ist da los?

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. IBM notiert im Plus, mit +0,01 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,03 %. NetApp verliert -7,90 % Dell Technologies Registered (C) notiert im Minus, mit -2,01 %.

    Hewlett Packard Enterprise Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Hewlett Packard Enterprise Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Hewlett Packard Enterprise Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Hewlett Packard Enterprise

    -6,15 %
    -13,68 %
    0,00 %
    -11,69 %
    +114,46 %
    +151,50 %
    +224,95 %
    +259,26 %
    +438,81 %
    ISIN:US42824C1099WKN:A140KD
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