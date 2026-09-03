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    Besonders beachtet!

    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    ServiceNow Aktie heute im Plus - 03.09.2026

    Am 03.09.2026 ist die ServiceNow Aktie, bisher, um +2,37 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ServiceNow Aktie.

    Besonders beachtet! - ServiceNow Aktie heute im Plus - 03.09.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

    ServiceNow aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.09.2026

    Mit einer Performance von +2,37 % konnte die ServiceNow Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Damit gelingt der ServiceNow Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -4,30 % am Vortag folgt heute ein Plus von +2,37 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in ServiceNow investiert war, konnte einen Gewinn von +11,10 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die ServiceNow Aktie damit um +7,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,38 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von ServiceNow -8,58 % verloren.

    ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,87 %
    1 Monat +24,38 %
    3 Monate +11,10 %
    1 Jahr -23,00 %
    Stand: 03.09.2026, 09:08 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Erholung der Softwareaktien und ServiceNow nach vorherigen Ausverkaufskursen. Für ServiceNow werden anhaltendes Wachstum, steigende KI-Monetarisierung, hohe Auftragsbestände und eine erwartete Free-Cashflow-Marge von 35 % als fundamentale Stärken genannt. Zugleich gilt die Aktie nach dem Kurssprung als anspruchsvoll bewertet; diskutiert werden mögliche Rücksetzer versus weiteres Aufwärtspotenzial.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.

    Zur ServiceNow Diskussion

    Informationen zur ServiceNow Aktie

    Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 124,17 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. IBM notiert im Plus, mit +0,01 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,09 %. Oracle verliert -0,03 %

    ServiceNow Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ServiceNow

    +1,86 %
    +7,87 %
    +24,38 %
    +11,10 %
    -23,00 %
    +10,24 %
    +7,99 %
    +787,13 %
    +2.912,53 %
    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P
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