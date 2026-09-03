Snowflake Registered (A) - Aktie zieht deutlich an - 03.09.2026

Anleger bei Snowflake Registered (A) können sich heute freuen: Die Aktie legt um +23,44 % zu und notiert bei 326,50€. Damit gelingt der Snowflake Registered (A) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -4,17 % am Vortag folgt heute ein Plus von +23,44 %. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

Snowflake ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Datenplattformen, die es Unternehmen ermöglichen, Daten effizient zu speichern, zu analysieren und zu teilen. Mit einer benutzerfreundlichen und skalierbaren Lösung konkurriert es mit Amazon Redshift, Google BigQuery und Microsoft Azure Synapse. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die unabhängige Skalierung von Rechen- und Speicherressourcen, was Kosteneffizienz und Flexibilität bietet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Snowflake Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Snowflake Registered (A) Aktie damit um +19,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,18 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Snowflake Registered (A) um +71,92 % gewonnen.

Snowflake Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,09 % 1 Monat +27,18 % 3 Monate +46,86 % 1 Jahr +63,55 %

Informationen zur Snowflake Registered (A) Aktie

Stand: 03.09.2026, 09:08 Uhr

Es gibt 347 Mio. Snowflake Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 113,16 Mrd. € wert.

Snowflake meldet für das zweite Quartal gegenüber dem Vorjahr höhere Umsätze und einen gestiegenen Produktumsatz. Zugleich wurde die Prognose für den Produktumsatz im laufenden Geschäftsjahr vom Management angehoben.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Snowflake übertrifft die Erwartungen und hebt den Ausblick an. Doch eine KI-Kennzahl dürfte der eigentliche Treibstoff für den Kurssprung sein. Die Aktie legte nach Börsenschluss zeitweise um 23 Prozent zu.

Lohnt sich ein Investment in die Snowflake Registered (A) Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Snowflake Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Snowflake Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.