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    Besonders beachtet!

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    Snowflake Registered (A) - Aktie zieht deutlich an - 03.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Snowflake Registered (A) Aktie bisher um +23,44 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Snowflake Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Snowflake Registered (A) - Aktie zieht deutlich an - 03.09.2026
    Foto: Panumas Nikhomkhai - Pexel

    Snowflake ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Datenplattformen, die es Unternehmen ermöglichen, Daten effizient zu speichern, zu analysieren und zu teilen. Mit einer benutzerfreundlichen und skalierbaren Lösung konkurriert es mit Amazon Redshift, Google BigQuery und Microsoft Azure Synapse. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die unabhängige Skalierung von Rechen- und Speicherressourcen, was Kosteneffizienz und Flexibilität bietet.

    Wie hat sich die Snowflake Registered (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Anleger bei Snowflake Registered (A) können sich heute freuen: Die Aktie legt um +23,44 % zu und notiert bei 326,50. Damit gelingt der Snowflake Registered (A) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -4,17 % am Vortag folgt heute ein Plus von +23,44 %. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Snowflake Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Snowflake Registered (A) Aktie damit um +19,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,18 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Snowflake Registered (A) um +71,92 % gewonnen.

    Snowflake Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,09 %
    1 Monat +27,18 %
    3 Monate +46,86 %
    1 Jahr +63,55 %
    Stand: 03.09.2026, 09:08 Uhr

    Informationen zur Snowflake Registered (A) Aktie

    Es gibt 347 Mio. Snowflake Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 113,16 Mrd. € wert.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Snowflake Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Snowflake Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Snowflake Registered (A)

    +24,20 %
    +19,09 %
    +27,18 %
    +46,86 %
    +63,55 %
    +121,58 %
    +25,10 %
    +51,28 %
    ISIN:US8334451098WKN:A2QB38
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