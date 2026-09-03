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    Neuer Chef, neues iPhone

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    Tim Cook ist raus: Kann Ternus Apple den nächsten Schub verpassen?

    Tim Cook übergibt Apple nach fast 15 Jahren an John Ternus. Jetzt sollen ein faltbares iPhone und eine neue Siri den nächsten Wachstumsschub bringen. Für die Aktie wird der September zum ersten großen Test.

    Für Sie zusammengefasst
    • John Ternus folgt Tim Cook und startet neue Ära
    • Faltbares iPhone soll Apples Wachstum neu beleben
    • Neue Siri und KI bleiben Ternus’ größte Baustellen
    • Report: KI braucht Strom
    Neuer Chef, neues iPhone - Tim Cook ist raus: Kann Ternus Apple den nächsten Schub verpassen?
    Foto: Jaap Arriens - Sipa USA

    Bei Apple beginnt eine neue Ära. Seit dem 1. September führt John Ternus den Konzern als Vorstandsvorsitzender. Er folgt auf Tim Cook, der Apple fast 15 Jahre lang geprägt hat und dem Unternehmen als Executive Chairman erhalten bleibt. Schon am 9. September steht Ternus vor seinem ersten großen Produkttest. Apple will seine nächste Gerätegeneration präsentieren. Im Mittelpunkt könnte erstmals ein faltbares iPhone stehen.

    iPhone: Foldable könnte neuen Wachstumsschub bringen

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    Das erwartete Gerät soll einen Bildschirm ungefähr in der Größe eines iPad mini erhalten. Apple würde damit in einen Markt einsteigen, den bislang vor allem Samsung prägt. Das Potenzial ist erheblich. Weltweit zeigen laut den vorliegenden Daten 27 Prozent der iPhone-Besitzer großes Interesse an einem faltbaren Modell. In China sind es fast 40 Prozent.

    Die Lieferkette bereitet sich laut Bank of America auf zehn bis 20 Millionen Geräte vor. IDC erwartet, dass Apple bis 2027 mehr als 17 Millionen faltbare iPhones ausliefern könnte. Der Markt wächst schneller als das klassische Smartphone-Geschäft.

    Für das Jahr 2026 rechnen Analysten zugleich mit iPhone-Umsätzen von rund 243 Milliarden US-Dollar, 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Im laufenden Jahr hat die Aktie bereits um die 20 Prozent zugelegt.

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    Allerdings dürfte das neue Modell teuer werden. Gestiegene Speicherpreise und kostspielige Zwei-Nanometer-Chips könnten den Preis laut Analysten um 200 bis 300 US-Dollar erhöhen. Für das Pro-Modell wird ein Einstiegspreis von rund 1.699 Euro erwartet.

    Apple-Aktie: Hohe Erwartungen an die neue Ära

    Die Apple-Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 17 Prozent im Plus. Ein erfolgreiches Foldable könnte neue Wachstumsfantasie liefern, zumal Apple mit Engpässen und höheren Kosten in der Lieferkette kämpft. Gerade hochpreisige Produkte mit starken Margen werden deshalb wichtiger. Das iPhone 17 hatte bereits einen kräftigen Upgrade-Zyklus ausgelöst. Das faltbare Modell könnte zeigen, ob Ternus daran anknüpfen kann.

    Tim Cook hinterlässt ein Milliarden-Erbe

    Die Messlatte liegt hoch. Als Cook 2011 den Chefposten von Steve Jobs übernahm, war Apple weniger als 350 Milliarden US-Dollar wert. Heute liegt die Marktkapitalisierung bei rund 4,6 Billionen US-Dollar. Während seiner Amtszeit stieg die Apple-Aktie um 2.275 Prozent, einschließlich Dividenden sogar um 2.736 Prozent. Der Umsatz vervierfachte sich auf 416 Milliarden US-Dollar. Neben dem iPhone wurden AirPods, Apple Watch und das Servicegeschäft zu wichtigen Wachstumssäulen.

    Künstliche Intelligenz bleibt die größte Baustelle

    Ternus muss Apple allerdings nicht nur bei der Hardware weiterentwickeln. Ausgerechnet bei künstlicher Intelligenz liegt der Konzern bislang zurück. Apple Intelligence erfüllte die hohen Erwartungen nicht, während Siri gegenüber ChatGPT und anderen Diensten an Boden verlor.

    Apple hat seine Strategie deshalb angepasst und setzt für die neue Siri unter anderem auf Googles Gemini-Technologie. Im September soll die überarbeitete Version umfassend eingeführt werden. Das ist auch für Apples neue Hardwarepläne entscheidend. Der Konzern arbeitet unter anderem an AirPods mit Kameras, einer Smart-Brille und weiteren Geräten für künstliche Intelligenz. Langfristig könnte Apple bestimmte KI-Funktionen sogar kostenpflichtig anbieten.

    Ternus setzt auf Apples alte Stärke

    Der neue Chef kommt aus der Produktentwicklung. Ternus begann bei Apple als Mac-Ingenieur und verantwortete später iPads, AirPods und iPhones. Zuletzt leitete er die gesamte Hardwareentwicklung.Damit setzt Apple beim Machtwechsel bewusst auf seine traditionelle Stärke. Ternus muss nun gleichzeitig neue Produktkategorien etablieren, den Rückstand bei künstlicher Intelligenz aufholen und Teile der Führungsetage erneuern.

    Für Anleger wird der September zum ersten großen Test der neuen Apple-Ära. Kann Ternus mit Foldable-iPhone und neuer Siri frische Wachstumsfantasie schaffen? Mehr zum Machtwechsel, zum Milliardenpotenzial des faltbaren iPhones und zur Zukunft der Apple-Aktie gibt es in der neuen Folge von "Börse, Baby!" – überall dort, wo es Podcasts gibt oder direkt hier.

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    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 280,7EUR auf Tradegate (03. September 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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