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    Besonders beachtet!

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    Broadcom Aktie schwach im Handel - 03.09.2026

    Am 03.09.2026 ist die Broadcom Aktie, bisher, um -1,94 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Broadcom Aktie.

    Besonders beachtet! - Broadcom Aktie schwach im Handel - 03.09.2026
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

    Broadcom Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 03.09.2026

    Rote Vorzeichen bei Broadcom: Der Kurs rutscht um -1,94 % auf 311,00 ab. Der Kursrückgang der Broadcom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,56 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,94 % im Minus. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Broadcom mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -27,22 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Broadcom Aktie damit um +0,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,42 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Broadcom um +4,36 % gewonnen.

    Broadcom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,86 %
    1 Monat -9,42 %
    3 Monate -27,22 %
    1 Jahr +21,26 %
    Stand: 03.09.2026, 09:09 Uhr

    Informationen zur Broadcom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,48 Bil. € wert.

    DAX stabilisiert sich weiter – Trügerische Ruhe im Nahen Osten


    Allein die Tatsache, dass neue Nachrichten aus dem Nahen Osten ausbleiben, stabilisiert die Finanzmärkte.

    Broadcom übertrifft Erwartungen – neue Impulse für Chipaktien?


    Broadcom meldete deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn, während die Aktie nachbörslich zunächst nachgab. Charttechnisch befindet sich der Titel weiterhin in einer neutralen Trendphase und sucht nach einer nachhaltigen Stabilisierung.

    GOLDMAN SACHS stuft Broadcom auf 'Buy'


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 525 auf 540 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Umsatzausblick für KI-Chips bis ins Geschäftsjahr 2028 auf einer breiteren Kundenbasis dürfte die …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Broadcom

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,13 %. Intel notiert im Plus, mit +0,31 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +0,30 %. Qualcomm verliert -1,09 % Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,73 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Broadcom Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Broadcom Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Broadcom Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Broadcom

    -1,64 %
    +0,86 %
    -9,42 %
    -27,22 %
    +21,26 %
    +280,43 %
    +644,95 %
    +1.891,96 %
    +27.506,19 %
    ISIN:US11135F1012WKN:A2JG9Z
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