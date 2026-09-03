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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Telekom Aktie schwach im Handel - 03.09.2026

    Kursbewegung von -1,91 % bei Deutsche Telekom am 03.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom Aktie schwach im Handel - 03.09.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Deutsche Telekom Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.09.2026

    Die Anleger von Deutsche Telekom müssen heute einen Kursrückgang von -1,91 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 28,71. Nach dem Plus von +3,43 % am Vortag kommt es heute bei Deutsche Telekom zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -1,91 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Obwohl die Deutsche Telekom Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,32 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +1,21 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,57 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,22 % gewonnen.

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,21 %
    1 Monat +8,57 %
    3 Monate +1,32 %
    1 Jahr -6,85 %
    Stand: 03.09.2026, 09:09 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursperspektive der Telekom zwischen 28 und 30 Euro. Elliott fordert offenbar, eine Fusion mit T-Mobile US zu verwerfen und stattdessen Aktienrückkäufe auszuweiten. Das laufende ARP wird als kursstützend und künftig EPS-steigernd gesehen. Belastend wirken der Rückgang von T-Mobile US sowie mögliche Milliardenrisiken aus Rechtsstreitigkeiten. Einige Anleger halten die Aktie für unterbewertet, andere sehen sie als defensiven, eher trägen Wert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 142,79 Mrd. € wert.

    JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Overweight" belassen. Prinzipiell sei nachvollziehbar, warum sich ein aktivistischer Investor für die Bonner interessieren könnte, schrieb Akhil …

    Deutsche Telekom begehrt nach Bericht über Elliott-Einstieg


    Ein Kreise-Bericht über den Einstieg eines aktivistischen Investors treibt am Donnerstag vorbörslich die Aktien der Deutschen Telekom an. Im Handel auf der Plattform Tradegate wurden sie etwa zwei Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt, …

    Dax stabilisiert sich - Stagnierende Ölpreise stützen


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, ORANGE und Co.

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,01 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,16 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,42 %. Telefonica legt um +0,05 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,68 %.

    Deutsche Telekom Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Telekom Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Telekom Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Deutsche Telekom

    -1,40 %
    +1,21 %
    +8,57 %
    +1,32 %
    -6,85 %
    +47,89 %
    +62,84 %
    +100,22 %
    +82,60 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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