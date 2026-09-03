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    Springer setzt auf die USA - Ergebnis steigt um mehr als die Hälfte

    Für Sie zusammengefasst
    • Springer steigert Umsatz und Ergebnis deutlich
    • Bereinigtes Ebit wächst um knapp 52 Prozent
    • Telegraph soll vor allem in den USA wachsen
    Springer setzt auf die USA - Ergebnis steigt um mehr als die Hälfte
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Medienkonzern Axel Springer ist im ersten Halbjahr bei Umsatz und operativem Ergebnis deutlich gewachsen. Der Pro-forma-Umsatz stieg nach Unternehmensangaben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,5 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, währungsbereinigt betrug das Plus sechs Prozent. "Das ist ermutigend", sagte Vorstandschef Mathias Döpfner im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

    Noch deutlicher fiel das Wachstum beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) aus - es legte um knapp 52 Prozent auf 125,8 Millionen Euro zu. Die Ende Juni übernommene britische Telegraph Media Group ist in den Halbjahreszahlen noch nicht berücksichtigt.

    Trotz der positiven Entwicklung mahnt Döpfner zur Vorsicht. "Aber die Herausforderungen der Zukunft sind die beste Versicherung gegen Zufriedenheit." Springer bleibe bei aller Freude vorsichtig und achte weiterhin streng auf Kostendisziplin. Zuletzt hatte der Konzern Personaleinsparungen bei der Premium-Gruppe ("Welt", "Politico Deutschland") angekündigt.

    "Telegraph" soll in den USA wachsen

    Bereits 2025 hatte Axel Springer nach Unternehmensangaben einen Pro-forma-Umsatz von 2,2 Milliarden Euro erzielt, ein Plus von 0,2 Prozent. Das bereinigte Ebit stieg damals um 29,4 Prozent auf 241,4 Millionen Euro.

    Seit Ende Juni gehört auch die britische Telegraph Media Group zu Springer. Springer will die Zeitung auch außerhalb Großbritanniens stärker wachsen lassen. Das Profil des "Telegraph" beschreibt Döpfner als "Center-Right, liberal-konservativ".

    Vor allem in den USA sieht er dafür Potenzial. Dieses Profil sei dort im Moment eher unterversorgt. "Ein großer Teil der Medien ist eher auf dem linken Teil des Spektrums zu finden, der andere auf dem sehr rechten. Dazwischen ist wenig", sagte er.

    Springer wolle mit dem "Telegraph" das politische und gesellschaftliche Zentrum ansprechen. Dieses finde sich sowohl im moderaten Teil der Demokraten als auch im moderaten Teil der Republikaner. "Beide Parteien driften im Moment ein bisschen an die Ränder. Wir sprechen zur Mitte."/svv/DP/zb







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