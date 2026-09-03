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    Besonders beachtet!

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    GoPro Registered (A) - Aktie zieht deutlich an - 03.09.2026

    Am 03.09.2026 ist die GoPro Registered (A) Aktie, bisher, um +9,49 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GoPro Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - GoPro Registered (A) - Aktie zieht deutlich an - 03.09.2026
    Foto: maroke - stock.adobe.com

    GoPro ist ein führender Anbieter von Action-Kameras, bekannt für seine HERO-Serie. Mit robusten, wasserdichten und hochauflösenden Geräten dominiert es den Markt. Wichtige Konkurrenten sind DJI und Sony. GoPro hebt sich durch innovative Technologie und starke Markenbindung in der Extremsport-Community ab.

    GoPro Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.09.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von GoPro Registered (A). Sie steigt um +9,49 % auf 1,6150. Die GoPro Registered (A) Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +38,50 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +9,49 % hinzu. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von GoPro Registered (A) einen Gewinn von +72,07 % verbuchen.

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    Auf Wochensicht steht bei der GoPro Registered (A) Aktie damit ein Gewinn von +212,74 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +150,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von GoPro Registered (A) +40,12 % gewonnen.

    GoPro Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +212,74 %
    1 Monat +150,76 %
    3 Monate +72,07 %
    1 Jahr +22,77 %
    Stand: 03.09.2026, 09:10 Uhr

    Informationen zur GoPro Registered (A) Aktie

    Es gibt 158 Mio. GoPro Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 258,73 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von GoPro Registered (A)

    Sony, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,89 %.

    GoPro Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die GoPro Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GoPro Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GoPro Registered (A)

    +8,47 %
    +212,74 %
    +150,76 %
    +72,07 %
    +22,77 %
    -52,81 %
    -81,41 %
    -87,66 %
    -93,16 %
    ISIN:US38268T1034WKN:A1XE7G
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