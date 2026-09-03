Xiaomi - Aktie verliert deutlich - 03.09.2026

Die Xiaomi Aktie ist bisher um -3,57 % auf 3,0105€ gefallen. Das sind -0,1115 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,85 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Xiaomi Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -4,42 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um -1,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,32 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -31,13 % verloren.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,43 % 1 Monat -1,32 % 3 Monate -4,42 % 1 Jahr -50,16 %

? wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 03.09.2026, 09:10 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Xiaomis anhaltenden Abwärtstrend und den Kampf um 3 Euro nach dem Kursrückgang vom Hoch. Diskutiert werden der Q2-Gewinnrückgang um 42,6 %, Margendruck durch Speicherpreise sowie Verluste in EV, KI und neuen Geschäftsbereichen. Zweifel bestehen am 550.000er-Auslieferungsziel; der SkyNomad könnte kurzfristig helfen. Leerverkäufe und Rückkäufe beeinflussen den Kurs. Der O3-Chip gilt als technologisch stark, muss aber erst höhere Margen und Cashflows bringen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,50 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Xiaomi?

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,24 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -1,82 %.

Xiaomi Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Xiaomi Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Xiaomi Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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