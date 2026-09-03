DroneShield Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 03.09.2026

Mit einer Performance von -3,99 % musste die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,0360€, mit einem Minus von -3,99 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei DroneShield abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -46,84 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -4,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield -46,53 % verloren.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,98 % 1 Monat -6,48 % 3 Monate -46,84 % 1 Jahr -42,44 %

? wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 03.09.2026, 09:11 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Kursschwäche von DroneShield. Die Unterstützung um 1,70 AUD wird mehrfach getestet, gilt aber noch nicht als sichere Bodenbildung; ohne positive Nachrichten werden tiefere Kurse erwartet. Steigende Leerverkäufe von rund 15,5–15,7 % und Verkäufe von FMR erhöhen den Druck. Fundamental belasten hohe Personalkosten und schwache Profitabilität trotz starken Umsatzwachstums. Kostensenkungen könnten spätere Kurssprünge ermöglichen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 925 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 955,29 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,38 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,35 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,49 %. RTX Corporation Reg Shs verliert -0,32 %

DroneShield Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die DroneShield Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur DroneShield Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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