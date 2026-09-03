PUMA Aktie schwach im Handel - 03.09.2026

Rote Vorzeichen bei PUMA: Der Kurs rutscht um -3,17 % auf 23,840€ ab. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,61 %, geht es heute bei der PUMA Aktie nach unten. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die PUMA Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -9,46 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei PUMA auf +11,11 %.

PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,00 % 1 Monat -11,02 % 3 Monate -9,46 % 1 Jahr +22,04 %

? wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 03.09.2026, 09:11 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der Puma-Aktie und Zweifel an einer schnellen operativen Erholung. Belastend wirken die Konsumzurückhaltung in Westeuropa sowie fehlendes Vertrauen in eine nachhaltige Rückkehr zu Gewinn und Wachstum. Charttechnisch werden eine mögliche Gegenbewegung, Risiken bis etwa 22 Euro und Unterstützung um 20 Euro diskutiert. Das Citigroup-Kursziel liegt bei 33,50 Euro; zugleich wird auf geringe Handelsumsätze und begrenzten Analystenoptimismus verwiesen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,53 Mrd. € wert.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane SAP konnte zuletzt mit beeindruckenden Cloud-Umsätzen und einem soliden Auftragsbestand aufwarten und auch Puma wird immer noch als Reboundkandidat gehandelt, kämpft und ringt allerdings …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +0,79 %. adidas notiert im Minus, mit -0,77 %.

PUMA Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der PUMA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur PUMA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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