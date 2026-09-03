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    Besonders beachtet!

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    PUMA Aktie schwach im Handel - 03.09.2026

    Am 03.09.2026 ist die PUMA Aktie, bisher, um -3,17 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Besonders beachtet! - PUMA Aktie schwach im Handel - 03.09.2026
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    PUMA ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Produkte: Sportschuhe, Textilien, Accessoires, Teamwear. Zweck: funktionale und modische Sportausrüstung für Breiten- und Profisport. Marktstellung: Top-3 hinter Nike und Adidas, stark im Teamsport und Motorsport. Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Under Armour, New Balance. USP: sportnahe Kollaborationen, Motorsport-DNA, modische Streetwear-Ausrichtung.

    PUMA Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 03.09.2026

    Rote Vorzeichen bei PUMA: Der Kurs rutscht um -3,17 % auf 23,840 ab. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,61 %, geht es heute bei der PUMA Aktie nach unten. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die PUMA Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -9,46 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei PUMA auf +11,11 %.

    PUMA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,00 %
    1 Monat -11,02 %
    3 Monate -9,46 %
    1 Jahr +22,04 %
    Stand: 03.09.2026, 09:11 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der Puma-Aktie und Zweifel an einer schnellen operativen Erholung. Belastend wirken die Konsumzurückhaltung in Westeuropa sowie fehlendes Vertrauen in eine nachhaltige Rückkehr zu Gewinn und Wachstum. Charttechnisch werden eine mögliche Gegenbewegung, Risiken bis etwa 22 Euro und Unterstützung um 20 Euro diskutiert. Das Citigroup-Kursziel liegt bei 33,50 Euro; zugleich wird auf geringe Handelsumsätze und begrenzten Analystenoptimismus verwiesen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

    Zur PUMA Diskussion

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,53 Mrd. € wert.

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    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane SAP konnte zuletzt mit beeindruckenden Cloud-Umsätzen und einem soliden Auftragsbestand aufwarten und auch Puma wird immer noch als Reboundkandidat gehandelt, kämpft und ringt allerdings …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Under Armour Registered (A) notiert im Plus, mit +0,79 %. adidas notiert im Minus, mit -0,77 %.

    PUMA Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der PUMA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur PUMA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    PUMA

    -2,56 %
    -1,00 %
    -11,02 %
    -9,46 %
    +22,04 %
    -60,53 %
    -76,31 %
    +10,24 %
    +1.589,44 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960
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