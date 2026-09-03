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    Medienberichte

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    Hedgefonds Elliott steigt bei Telekom ein – Keine Mega-Fusion mit T-Mobile US?

    Der Hedgefonds Elliott hat offenbar eine Beteiligung an der Deutschen Telekom aufgebaut. Anstatt einer möglichen Fusion mit T-Mobile US soll Elliott laut unbestätigten Medienberichten auf größere Aktienrückkäufe drängen.

    Medienberichte - Hedgefonds Elliott steigt bei Telekom ein – Keine Mega-Fusion mit T-Mobile US?
    Foto: Oliver Berg - dpa

    Ein mächtiger neuer Aktionär könnte bei der Deutschen Telekom für Druck sorgen. Wie Reuters berichtet, hat Elliott Investment Management eine Beteiligung aufgebaut. Wie groß diese ist, ließ sich zunächst nicht feststellen. Brisant ist vor allem, was der aktivistische Investor mit seinem Einstieg offenbar verbindet.

    Laut einem Bloomberg-Bericht, den Reuters zitiert, soll Elliott der Telekom nahegelegt haben, die mögliche Fusion mit T-Mobile US fallen zu lassen. Stattdessen solle der Konzern andere Wege suchen, um Wert für die Aktionäre freizusetzen, darunter größere Aktienrückkäufe. Weder Elliott noch die Deutsche Telekom reagierten zunächst auf Anfragen. T-Mobile US lehnte eine Stellungnahme ab.

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    Für Telekom-Anleger geht es um viel. Die Deutsche Telekom hält rund 54 Prozent an T-Mobile US und die US-Tochter ist ihr größter Gewinnbringer. Eine Zusammenführung beider Gesellschaften würde einen transatlantischen Telekomriesen schaffen. Laut Reuters wäre es die größte Fusion zweier börsennotierter Unternehmen aller Zeiten. Der neue Konzern würde China Mobile als wertvollsten Mobilfunkanbieter der Welt ablösen.

    Mit einer Marktkapitalisierung von derzeit rund 157 Milliarden US-Dollar ist die Deutsche Telekom kleiner als T-Mobile US mit etwa 200 Milliarden US-Dollar. Doch der mögliche Deal stößt offenbar nicht nur bei Elliott auf Widerstand. Laut einem weiteren, von Reuters zitierten Bericht, sollen T-Mobile-Manager der Telekom bereits im Juli mitgeteilt haben, dass sie eine Fusion wegen Bedenken von Aktionären und möglicher regulatorischer Hürden nicht länger unterstützen.

    Im Februar hatte Telekom-Chef Timotheus Höttges noch erklärt, der Konzern prüfe Möglichkeiten, seinen Anteil an T-Mobile US weiter auszubauen. Elliott könnte mit seinem Einstieg die Debatte verschärfen: Größere Aktienrückkäufe statt Mega-Fusion. Für die Aktionäre stellt sich die Frage, ob der Investor die Kapitalstrategie des Konzerns tatsächlich verändern kann.

    Die Telekom-Aktie steht im frühen Handel an der Börse Frankfurt leicht im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 28,93 Euro (09:34 Uhr MESZ). 


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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