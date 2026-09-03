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    Schweizer Wirtschaft wächst im zweiten Quartal rasant

    Für Sie zusammengefasst
    • Schweizer Wirtschaft wächst im zweiten Quartal stark
    • Bereinigtes BIP wächst um 1,5 Prozent zum Vorquartal
    • Chemie und Pharma treiben Wachstum und Nachfrage an
    Schweizer Wirtschaft wächst im zweiten Quartal rasant
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer Wirtschaft ist im zweiten Quartal wie erwartet mit hohem Tempo gewachsen. Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) legte in der Periode von April bis Juni auf bereinigter Basis gegenüber dem Vorquartal um 1,5 Prozent zu, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Eine erste Schätzung von Mitte August wurde damit bestätigt.

    Die Zahl ist um Sportevents bereinigt. In der Schweiz verzerren Olympische Spiele und Fußballgroßereignisse das BIP wegen der Lizenzeinnahmen, die den in der Schweiz ansässigen Sportverbänden zufließen. Unbereinigt war das BIP-Wachstum mit 1,9 Prozent noch etwas höher. Hier hatten Analysten einen Zuwachs um 1,7 Prozent erwartet.

    Damit hat sich das Wachstum im Vergleich zum ersten Quartal in etwa verdreifacht. Ein höheres Wachstum gab es letztmals im Jahr 2021, im Zuge der Erholung nach der Corona-Krise.

    Den größten Impuls lieferte laut den Angaben des Seco die chemisch-pharmazeutische Industrie. Gleichzeitig habe die Wertschöpfung in zahlreichen weiteren Branchen zugenommen. Auch die Binnennachfrage sei nach einem schwachen Jahresauftakt wieder gewachsen./rw/cg/AWP/jkr






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