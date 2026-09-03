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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax stabilisiert sich dank sinkender Ölpreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stabilisiert sich nach drei Verlusttagen leicht
    • Sinkende Ölpreise treiben Dax und MDax leicht an
    • Trump-Aussagen und Ölpreise stützen die Börsen
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax stabilisiert sich dank sinkender Ölpreise
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach drei Verlusttagen am Donnerstag etwas stabilisiert. Dank etwas zurückkommender Ölpreise stieg der deutsche Leitindex im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 25.861 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,34 Prozent auf 32.066 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,05 Prozent.

    Dass Donald Trump zuletzt von nur kurzzeitigen Attacken auf den Iran gesprochen habe, sei "genau das, was die Börsen im Moment hören wollen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Dies stützte auch die vortags gebeutelten, technologielastigen asiatischen Indizes wie den südkoreanischen Kospi und den japanischen Nikkei 225 etwas.

    Am vergangenen Freitag hatte der Dax mit 26.618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither sorgten steigende Ölpreise und hohe Anleihezinsen für Mollstimmung und eine deutliche Korrektur. Mit seinem Vortagstief von 25.727 Punkten hatte der Dax aber immerhin noch vor der 50-Tage-Linie abgedreht. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend./gl/stk






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