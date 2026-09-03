Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax stabilisiert sich dank sinkender Ölpreise
- Dax stabilisiert sich nach drei Verlusttagen leicht
- Sinkende Ölpreise treiben Dax und MDax leicht an
- Trump-Aussagen und Ölpreise stützen die Börsen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach drei Verlusttagen am Donnerstag etwas stabilisiert. Dank etwas zurückkommender Ölpreise stieg der deutsche Leitindex im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 25.861 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,34 Prozent auf 32.066 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,05 Prozent.
Dass Donald Trump zuletzt von nur kurzzeitigen Attacken auf den Iran gesprochen habe, sei "genau das, was die Börsen im Moment hören wollen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Dies stützte auch die vortags gebeutelten, technologielastigen asiatischen Indizes wie den südkoreanischen Kospi und den japanischen Nikkei 225 etwas.
Am vergangenen Freitag hatte der Dax mit 26.618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither sorgten steigende Ölpreise und hohe Anleihezinsen für Mollstimmung und eine deutliche Korrektur. Mit seinem Vortagstief von 25.727 Punkten hatte der Dax aber immerhin noch vor der 50-Tage-Linie abgedreht. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend./gl/stk
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 02.09.2026, 08:15 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 01.09.2026
(Kurs 25.970,11 · −288,00 · −1,10 % · Eröffnung 26.150,75 · Tages-Hoch 26.206,13 ·
Tages-Tief 25.916,76 · Allzeit-Hoch 26.618,70):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung 01.09.2026 „Dax geht mit Verlusten in
schwachen September", Dax −1,1 % auf 25.970,11, MDax −1,68 % auf 32.173,26,
EuroStoxx 50 −0,8 % auf 6.368,98:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-geht-mit-verlusten-in-12122200
• dpa-AFX, 01.09.2026: Der DAX fiel erstmals seit Juli unter die 21-Tage-Linie.
• Einzelwerte 01.09. (tagesschau/Infront, Xetra-Schluss): SAP −3,5 % ·
Rheinmetall −2,8 % · Siemens −2,7 % · MTU −2,3 % · Münchener Rück +1,1 % ·
Merck +0,5 % · Hannover Rück +0,5 %
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:
H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)
· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32
• Tages-Pivots für Mi 02.09. auf dem Xetra-OHLC vom Di 01.09. gerechnet:
P 26.031,00 · R1 26.145,24 · S1 25.855,87 · R2 26.320,37 · S2 25.741,63
· R3 26.434,61 · S3 25.566,50
USA / VORGABEN
• Investing.com – Dow Jones Schluss 01.09.2026: 52.766,88 (−419,02 · −0,79 %),
O 53.083,58 · H 53.176,60 · T 52.691,31:
https://www.investing.com/indices/us-30-historical-data
• Investing.com – Nasdaq-100 Schluss 01.09.2026: 29.077,22 (−379,75 · −1,29 %),
O 29.056,58 · H 29.267,42 · T 28.953,26:
https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data
• VIX 16,34 (+1,42 · +9,52 %) — deutlicher Anstieg der Volatilitätserwartung
• 10-jährige US-Rendite rund 4,81 % (Investing.com)
• Einzelwerte USA 01.09.: Apple +2,61 % · Meta +1,08 % · Tesla −3,22 % ·
Micron −2,64 % · Nvidia −1,51 %
ÖL / RENDITEN / GAS
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 92,41 USD (+1,91 · +2,11 %), Stand 02.09. früh
• dpa-AFX (via Ariva): Die Ölpreise legten am Dienstag weiter zu, „angeschoben
auch durch das knappe Angebot bei Diesel infolge der Angriffe auf die russische
Ölindustrie im Krieg mit der Ukraine".
• Auslöser der Vortagesbewegung laut dpa-AFX: erneute Eskalation nach
gegenseitigen Militärschlägen der USA und des Iran.
• tagesschau, 01.09.2026: Die europäischen Gaspreise stiegen auf ein
Drei-Jahres-Hoch, seit August um mehr als 20 Prozent.
MARKTKOMMENTAR
• dpa-AFX (via Ariva) – Timo Emden, CapTrader: „Nach der jüngsten Rekordjagd sind
die Anleger zwischen hohen Bewertungen und veränderten Zinsperspektiven auf der
Suche nach einem neuen Gleichgewicht." Eine Mischung aus geopolitischen Risiken,
geldpolitischen Fragezeichen und neuen Ölpreisspitzen „zwingt Investoren zum
Abstieg, um wieder festen Tritt zu fassen."
• dpa-AFX, 01.09.2026: Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank in der
kommenden Woche gilt seit geraumer Zeit als sicher.
TERMINE
• dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 2. September 2026
(09:00 DEU DIW-Pressegespräch Herbst-Konjunkturprognose · 14:15 USA ADP
Beschäftigung 8/26 · 15:45 CAN Zentralbank Zinsentscheid · 16:00 USA
Auftragseingang Industrie 7/26 · 16:30 USA EIA-Ölbericht · 20:00 USA Beige Book)
• Unternehmensseite: 15:30 Bayer Crop Science Investor Event ·
22:05 Hewlett Packard Enterprise Q3 · 22:15 Broadcom Q3 · Snowflake Q2
• Ebenfalls: Handelsblatt-Bankentagung 2026 in Frankfurt (bis 03.09.)
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures
oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die
Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten
Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Zur Einordnung der Korrektur: Vom Rekordschluss 26.569,99 am Freitag bis zum
Dienstagsschluss 25.970,11 verlor der Index 599,88 Punkte oder 2,26 Prozent.
Vom Intraday-Allzeithoch 26.618,74 sind es 648,59 Punkte oder 2,50 Prozent.
• Das Tages-P 26.031,00 liegt 61 Punkte über dem Schluss. Der Index startet damit
rechnerisch unterhalb seines Drehpunkts.
• Der Schluss am Dienstag lag 53,35 Punkte über dem Tagestief. Anders als am
Montag gab es also zum Handelsende eine leichte Erholung.
• Die Tagesspanne betrug 289,37 Punkte und war damit deutlich weiter als in den
Vortagen. Größere Spannen bedeuten für Scalping-Setups auch größere Stops.
• Zwei Termine können den Nachmittag prägen: die ADP-Beschäftigungszahlen um
14:15 und das Beige Book um 20:00. In beide Veröffentlichungen hinein sollte
keine neue Position eröffnet werden.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die
genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
statistische Ziel des gestern gezeigten ascending wedge erreicht - heute 100 % mit Eröffnung also kümmt heute das gelbe descending bw in Frage und gap close sowie die blaue gestrichelte für crashproheten und die 25000 sind auch noch relevant
Meine Tradingidee, den 02.09.2026