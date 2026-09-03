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    Besonders beachtet!

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    AUTO1 Group Aktie mit starker Tagesperformance - 03.09.2026

    Am 03.09.2026 ist die AUTO1 Group Aktie, bisher, um +3,87 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AUTO1 Group Aktie.

    Besonders beachtet! - AUTO1 Group Aktie mit starker Tagesperformance - 03.09.2026
    Foto: Autohero

    AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    Aktueller Stand der AUTO1 Group Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 03.09.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die AUTO1 Group Aktie. Mit einer Performance von +3,87 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Damit gelingt der AUTO1 Group Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -3,46 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,87 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

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    Obwohl sich die AUTO1 Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -8,03 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um -6,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,82 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AUTO1 Group eine negative Entwicklung von -23,50 % erlebt.

    Während AUTO1 Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,05 %.

    AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,68 %
    1 Monat -7,82 %
    3 Monate -8,03 %
    1 Jahr -21,64 %
    Stand: 03.09.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur AUTO1 Group Aktie

    Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,88 Mrd.EUR € wert.

    Goldman hebt Ziel für Auto1 auf 37 Euro - 'Buy'


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 36,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate sieht beim Gebrauchtwagenhändler weiter ein Chancen-Übergewicht. Ein wachstumsstarkes …

    GOLDMAN SACHS stuft Auto1 auf 'Buy'


    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 36,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate sieht beim Gebrauchtwagenhändler weiter ein Chancen-Übergewicht. Ein wachstumsstarkes …

    JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel geht davon aus, dass die Verkaufszahlen von AutoHero ab dem vierten Quartal anziehen werden, wie er am Mittwoch …

    AUTO1 Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AUTO1 Group

    +4,20 %
    -8,33 %
    -10,70 %
    -9,69 %
    -22,36 %
    +170,45 %
    -42,55 %
    -42,90 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
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