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    Irankrieg treibt Benzinpreise auf Höchststand

    Für Sie zusammengefasst
    • E10 erreicht mit 2,215 Euro neuen Höchststand
    • Iran-Eskalation treibt die Rohölpreise nach oben
    • 50 Cent mehr je Liter verteuern Kilometer nur um 4 Cent
    Irankrieg treibt Benzinpreise auf Höchststand
    Foto: Stringer - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach dem Wiederaufflammen des Irankriegs hat der Preis für Superbenzin der Sorte E10 einen Höchststand erreicht. Der Preis für einen Liter stieg am Mittwoch im bundesweiten Tagesdurchschnitt auf 2,215 Euro und übertraf damit den bisherigen Rekord von 2,203 Euro aus dem März 2022, wie der ADAC auf Anfrage am Donnerstag mitteilte.

    Es handelt sich um einen nominellen Preisrekord. Inflationsbereinigt war Benzin in der Vergangenheit schon teurer als heute, so etwa im Jahr 2012.

    Die USA hatten vor wenigen Tagen ihre Angriffe auf den Iran wieder aufgenommen, der mit Gegenangriffen reagierte. Die neuerliche Eskalation hat die Rohölpreise wieder in die Höhe getrieben. Zwar wurde der deutliche Preisanstieg der vergangenen Handelstage am Donnerstag vorerst gestoppt. Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November wurde bei 94,26 US-Dollar gehandelt. Seit Wochenbeginn hat sich Rohöl der Sorte Brent aber um mehr als fünf Prozent verteuert.

    Auch das Niedrigwasser am Rhein machte sich zuletzt in den Preisen bemerkbar, da es die Transportkosten erhöhte. E10 ist die günstigste gängige Benzinsorte in Deutschland. In der Regel ist sie 5 bis 6 Cent billiger als Super E5, das weniger Biosprit enthalten darf.

    Hohen Spritpreisen folgen häufig Rufe nach Entlastung der Autofahrer. Von Anfang Mai bis Ende Juni galt ein Tankrabatt in Höhe von 16,7 Cent pro Liter, der den Bund nach einer Schätzung des Finanzministeriums rund 1,6 Milliarden Euro kostete. Eine Neuauflage hat die Bundesregierung bislang abgelehnt. Die deutschen Staatsfinanzen sind wegen des schuldenfinanzierten Investitionspakets in den roten Zahlen.

    Nominelle Preisrekorde spiegeln ohnehin nicht wider, wie viel Prozent ihres Einkommens die Bürger für Energie, Lebensmittel etc. tatsächlich ausgeben müssen. Denn es steigen sowohl die Preise als auch die Gehälter. Die Statistischen Ämter melden die Teuerungsrate daher stets bereinigt. Die Inflation war im August wegen des Irankriegs insgesamt wieder auf 2,9 Prozent gestiegen.

    Wenn eine Tankfüllung deutlich über 100 Euro kostet, schmerzt das Autofahrer. Die Auswirkungen der Spritpreise auf die Gesamtkosten pro gefahrenem Kilometer sind allerdings überschaubar. Selbst wenn die Spritpreise um 50 Cent pro Liter steigen - das wäre noch etwas mehr als der aktuelle Anstieg bei E10 im Vergleich zu den Vorkriegswerten - macht das den einzelnen Kilometer bei einem Auto mit 8 Litern Verbrauch nur um 4 Cent teurer.

    Andere Kostenfaktoren wie der Wertverlust bei neueren Autos sind deutlich größer. In der aktuellen Autokosten-Statistik des ADAC erreichen nur sehr wenige Fahrzeuge Kilometerkosten von weniger als 40 Cent pro Kilometer./cho/DP/zb





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