ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Broadcom auf 540 Dollar - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Broadcom-Kursziel auf 540 Dollar
- Einstufung bleibt auf Buy trotz starkem KI-Ausblick
- Breite Kundenbasis stärkt KI-Umsätze bis 2028
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 525 auf 540 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Umsatzausblick für KI-Chips bis ins Geschäftsjahr 2028 auf einer breiteren Kundenbasis dürfte die Aktien antreiben, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass der US-Konzern die Ziele noch übertreffen wird./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 20:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie
Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 311,8 auf Tradegate (03. September 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 541,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 580,00USD was eine Bandbreite von +28,99 %/+87,04 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 540 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Broadcom - A2JG9Z - US11135F1012
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Broadcom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Vollständigkeit halber: Auch der prognostizierte Umsatz für das 4. Quartal liegt unterhalb der Analystenschätzungen. Das ist zu wenig.
Die vorgelegten Zahlen waren eigentlich gut, aber der Ausblick auf das 4. Quartal mit einer Bruttomarge von nur noch 66 % ist eine herbe Enttäuschung.
Chart