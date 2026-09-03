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    Tradingchance

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    T-Aktie: (Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei anhaltender Erholung

    Kann die Aktie in naher Zukunft ihre Kurserholung zumindest auf 31,50 Euro ausweiten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Mit der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) ging es nach ihrem Jahreshoch vom 27.2.26 bei 34,36 Euro bis Ende Juni auf bis zu 23,53 Euro kräftig nach unten. Danach konnte sich die Aktie wieder deutlich erholen und legte zuletzt nach der Spekulation über den Einstieg eines Investors wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 28,80 zu.

    Da die Aktie trotz der attraktiven Gewinnsteigerungen als extrem günstig eingestuft wird, bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem Kursziel von 38 Euro ihre Kaufempfehlung für die T-Aktie. Kann die Aktie in naher Zukunft ihre Kurserholung zumindest auf 31,50 Euro ausweiten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 30 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis 30 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 1, ISIN: DE000PM769Z5, wurde beim Deutsche Telekom-Aktienkurs von 28,80 Euro mit 1,32 – 1,34 Euro gehandelt.

    Kann die Aktie in spätestens einem Monat zumindest wieder auf 31,50 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,53 Euro (+89 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 26,263 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 26,263 Euro, BV 1, ISIN: DE000MR4QEN7, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 28,80 Euro mit 2,56 – 2,58 Euro gehandelt.

    Wenn die Deutsche Telekom-Aktie in nächster Zeit auf 31,50 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 5,23 Euro (+103 Prozent) erhöhen – sofern die Deutsche Telekom-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,216 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,216 Euro, BV 1, ISIN: DE000WA94JQ9, wurde beim Deutsche Telekom-Kurs von 28,80 Euro mit 3,71 – 3,72 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 31,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 6,28 Euro (+69 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance T-Aktie: (Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei anhaltender Erholung Kaufempfehlung
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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