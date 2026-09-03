Binect vollzieht Transaktion: maxx26 AG setzt HV-Beschlüsse 2026 um
Die maxx26 AG treibt ihre Neuausrichtung voran: Nach Umfirmierung, Rücklagenbildung und Tochterverkauf ist ein erstes Aktienrückkaufprogramm für Ende 2026 geplant.
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- Die ehemalige Binect AG firmiert inzwischen unter dem Namen **maxx26 AG** und hat eine freie Rücklage geschaffen.
- Gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung vom **30. Juli 2026** wurden innerhalb der gesetzlichen Frist keine Anfechtungsklagen erhoben.
- Die hundertprozentige Tochtergesellschaft **Binect GmbH** wird an die **hpc DUAL Österreich GmbH** verkauft.
- Der Vollzug der Transaktion („Closing“) ist für den **1. Oktober 2026** vorgesehen.
- Bis zum Vollzugstermin müssen noch die verbleibenden Vollzugsbedingungen umgesetzt werden.
- Nach erfolgreichem Abschluss des Verkaufs plant der Vorstand im **vierten Quartal 2026** das erste Aktienrückkaufprogramm; Details sollen rechtzeitig bekannt gegeben werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Binect ist am 17.09.2026.
Der Kurs von Binect lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,8000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,86 % im Plus.
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