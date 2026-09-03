Nexum Group: Finanzberichte kommen – Schritte für Börsenzulassung
Die Nexum Group steht an einem Wendepunkt: Nach Versäumnissen der Vorgängergesellschaft kämpft das Unternehmen um seine Börsenzulassung und setzt auf schnelle Transparenz.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Die Frankfurter Wertpapierbörse hat die Zulassung der Nexum-Group-Aktien zum regulierten Markt (General Standard) mit Wirkung zum 5. Oktober 2026 widerrufen.
- Grund für den Widerruf sind nicht vollständig erfüllte Finanzberichtspflichten für die Jahre 2023 bis 2025.
- Die betroffenen Berichtszeiträume fallen in die Insolvenz- und Sanierungsphase der Vorgängergesellschaft creditshelf AG und liegen vor der Mehrheitsübernahme durch First Capital AG im Juni 2026.
- Nexum Group will in den kommenden Tagen vorläufige, noch nicht testierte Abschlüsse für 2023 bis 2025 sowie Halbjahresberichte für 2024 und 2025 veröffentlichen.
- Die testierten Jahresabschlüsse sollen nach aktueller Planung bis zum 20. September 2026 vorliegen und anschließend unverzüglich veröffentlicht werden.
- Das Unternehmen will fristgerecht Widerspruch gegen den Börsenbescheid einlegen, die Transparenzlücke schließen und die Voraussetzungen für den Erhalt der Börsenzulassung schaffen; der Halbjahresfinanzbericht 2026 wurde bereits am 31. August veröffentlicht.
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte