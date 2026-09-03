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    Nexum Group: Finanzberichte kommen – Schritte für Börsenzulassung

    Die Nexum Group steht an einem Wendepunkt: Nach Versäumnissen der Vorgängergesellschaft kämpft das Unternehmen um seine Börsenzulassung und setzt auf schnelle Transparenz.

    Nexum Group: Finanzberichte kommen – Schritte für Börsenzulassung
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Die Frankfurter Wertpapierbörse hat die Zulassung der Nexum-Group-Aktien zum regulierten Markt (General Standard) mit Wirkung zum 5. Oktober 2026 widerrufen.
    • Grund für den Widerruf sind nicht vollständig erfüllte Finanzberichtspflichten für die Jahre 2023 bis 2025.
    • Die betroffenen Berichtszeiträume fallen in die Insolvenz- und Sanierungsphase der Vorgängergesellschaft creditshelf AG und liegen vor der Mehrheitsübernahme durch First Capital AG im Juni 2026.
    • Nexum Group will in den kommenden Tagen vorläufige, noch nicht testierte Abschlüsse für 2023 bis 2025 sowie Halbjahresberichte für 2024 und 2025 veröffentlichen.
    • Die testierten Jahresabschlüsse sollen nach aktueller Planung bis zum 20. September 2026 vorliegen und anschließend unverzüglich veröffentlicht werden.
    • Das Unternehmen will fristgerecht Widerspruch gegen den Börsenbescheid einlegen, die Transparenzlücke schließen und die Voraussetzungen für den Erhalt der Börsenzulassung schaffen; der Halbjahresfinanzbericht 2026 wurde bereits am 31. August veröffentlicht.



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