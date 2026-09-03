Börsenstart Europa - 03.09. - FTSE Athex 20 stark +0,45 %

Der MDAX steht bei 31.985,52 PKT und verliert bisher -0,02 %. Top-Werte: AUTO1 Group +3,15 %, SUESS MicroTec +2,31 %, FUCHS Pref +2,28 % Flop-Werte: PUMA -3,68 %, TKMS -1,18 %, Porsche AG -1,15 %

Der DAX steht aktuell (09:59:20) bei 25.850,59 PKT und fällt um -0,01 %. Top-Werte: SAP +1,42 %, Commerzbank +0,83 %, Siemens Energy +0,83 % Flop-Werte: adidas -1,57 %, GEA Group -1,51 %, DHL Group -1,24 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.035,07 PKT und gewinnt bisher +0,14 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +2,31 %, Eckert & Ziegler +1,66 %, TeamViewer +1,48 %

Flop-Werte: HENSOLDT -0,69 %, Kontron -0,65 %, Draegerwerk -0,63 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.353,36 PKT und fällt um -0,21 %.

Top-Werte: SAP +1,42 %, Wolters Kluwer +1,13 %, Siemens Energy +0,83 %

Flop-Werte: Hermes International -3,22 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -3,11 %, L'Oreal -1,87 %

Der AT 20 steht bei 6.766,01 PKT und verliert bisher -0,27 %.

Top-Werte: UNIQA Insurance Group +1,66 %, voestalpine +1,60 %, Erste Group Bank +1,36 %

Flop-Werte: Oesterreichische Post -1,42 %, Wienerberger -1,25 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:42) bei 14.361,11 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: Givaudan +2,19 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +1,58 %, Partners Group Holding +1,32 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,04 %, UBS Group -0,96 %

Der FR 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.259,45 PKT und fällt um -0,26 %.

Top-Werte: Dassault Systemes +1,82 %, Publicis Groupe +1,69 %, STMicroelectronics +0,94 %

Flop-Werte: Hermes International -3,22 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -3,11 %, Kering -2,81 %

Der SE 30 steht bei 3.256,93 PKT und gewinnt bisher +0,36 %.

Top-Werte: Sandvik +1,60 %, SSAB Registered (A) +1,58 %, Tele2 (B) +1,05 %

Flop-Werte: Essity Registered (B) -0,63 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,57 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 6.740,00 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,22 %, Jumbo +1,91 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,52 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -0,09 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,06 %, Athens Water Supply and Sewerage Company 0,00 %