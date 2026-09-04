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    Heimlicher GLP-1-Gewinner

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    Abnehmspritzen-Boom: Dieser ungewöhnliche Gewinner könnte 56 % steigen

    Offensichtlich verändern Abnehmspritzen nicht nur die Gewichtskurve von Patienten, sondern befeuern auch Schönheitsoperationen. TD Securities sieht bei einem Implantate-Hersteller jetzt ein Kurspotenzial von 56 Prozent.

    Heimlicher GLP-1-Gewinner - Abnehmspritzen-Boom: Dieser ungewöhnliche Gewinner könnte 56 % steigen
    Foto: Oliver Berg - dpa

    Der Hype um GLP-1-Abnehmmedikamente wie Ozempic eröffnet offenbar einen Markt, den Anleger vermutlich nicht auf dem Schirm haben: Brustimplantate. TD Securities sieht in Establishment Labs einen überraschenden Profiteur der starken Gewichtsabnahme vieler Patienten. Die Bank stuft die Aktie mit "Kaufen" ein und setzt das Kursziel auf 117 US-Dollar. Das entspricht einem Potenzial von 56 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.

    Der Zusammenhang: Nach deutlichem Gewichtsverlust entscheiden sich offenbar mehr Menschen für ästhetische Eingriffe. Laut TD Securities beschleunigte sich das Wachstum bei Brustvergrößerungen in den USA um zehn Prozent. Dazu hätten sowohl die Einführung der Motiva-Implantate als auch die durch GLP-1 bedingte Gewichtsabnahme beigetragen.

    Das mögliche Kundenpotenzial ist gewaltig. Im Jahr 2025 gab rund jeder achte Erwachsene in den USA an, ein GLP-1-Medikament wie Ozempic einzunehmen. Gleichzeitig wuchs der US-Markt für Schönheitsoperationen um sieben Prozent. Die Zahl der Brustvergrößerungen stieg um elf Prozent, Bruststraffungen legten um acht Prozent zu. Mehrere Kategorien, die häufig mit Eingriffen nach Gewichtsverlust verbunden werden, wuchsen sogar um mehr als 20 Prozent.

    Die Wall Street sieht nur Kaufchancen

    Für zusätzlichen Schub könnte Preservé sorgen. Die Implantatlinie von Establishment Labs befand sich 2025 erst in einer begrenzten Markteinführung in den USA und könnte den Markt laut Analyst Joshua Jennings weiter vergrößern.

    TD Securities steht mit seinem Optimismus nicht allein da: Alle neun von LSEG erfassten Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 103,38 US-Dollar und damit 37,99 Prozent über dem Mittwochsschlusskurs. Das höchste Ziel beträgt 117 US-Dollar, das niedrigste 92 US-Dollar.

    Nach der Kaufempfehlung gewann die Aktie zunächst fast vier Prozent hinzu. Seit Wochenbeginn legte die Aktie bis zum Mittwochschlusskurs um fast elf Prozent zu. Der GLP-1-Boom könnte ausgerechnet einem Hersteller von Implantaten neuen Auftrieb geben.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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