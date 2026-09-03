FREQUENTIS und DSNA nehmen neues Sprachkommunikationssystem im französischen Brest Area Control Centre in Betrieb

Frequentis und die französische Flugsicherungsorganisation Direction des Services de la Navigation Aérienne (DSNA) haben die volle Betriebsbereitschaft des neuen Sprachkommunikationssystems im Brest Area Control Centre (ACC) bekanntgegeben. Das System unterstützt eine flexiblere und verlässliche Flugsicherung in ganz Frankreich und Europa.

Wien (IRW-Press/03.09.2026) - * Die französische DSNA und Frequentis liefern ein neues Sprachkommunikationssystem, um die Sicherheit, Resilienz und Koordination des Flugbetriebs in Westfrankreich zu verbessern * Das System ist nach der behördlichen Genehmigung in Vollbetrieb und stellt einen wichtigen Meilenstein im gemeinsamen Modernisierungsprogramm dar

Nach der ersten probeweisen Inbetriebnahme im Oktober 2023 hat das System im April 2025 die formelle Genehmigung der französischen Zivilen Luftfahrtbehörde (Direction Générale de l'Aviation Civile) erhalten. Es ersetzt das bestehende ARTEMIS System – ursprünglich geliefert von Frequentis und CS Group –, das fast 30 Jahre im Einsatz war.

Das Projekt ist Teil des Functional Airspace Block Europe Central (FABEC) Programms für Sprachkommunikationssysteme, entwickelt in Zusammenarbeit mit EUROCONTROLs Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC). Frequentis hat sein VCS3020X-System geliefert, maßgeschneidert für die Anforderungen von DSNA.

"Die erfolgreiche Inbetriebnahme des Sprachkommunikationssystems im ACC Brest zeigt die Stärke unserer Partnerschaft mit DSNA und unser Engagement für verlässliche, sicherheitskritische Lösungen", sagt Reinhard Grimm, Executive Vice President ATM bei Frequentis.

Für die DSNA gewährleistet das System eine höhere Kontinuität der Kommunikation sowie eine robuste und widerstandsfähige Kommunikationslösung, die ein effizientes Luftraummanagement auch bei schwankendem Verkehrsaufkommen unterstützt.

Brest ist das zweite Zentrum, das im Rahmen dieses Programms in Betrieb genommen wurde, nach Maastricht in den Niederlanden. Frequentis und DSNA haben eine langjährige Partnerschaft, die sich über mehr als zwei Jahrzehnte erstreckt. Die gemeinsamen Aktivitäten umfassen unter anderem die landesweite Modernisierung von Sprachkommunikationssystemen für Kontrollzentralen und Aviation Message Handling Upgrades in Überseegebieten. Diese kontinuierliche Zusammenarbeit zeigt ein gemeinsames Engagement für betriebliche Resilienz und Innovation in der Flugsicherung.