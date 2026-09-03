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    Ringmetall: Starkes Q2 führt zu Hochstufung

    Ringmetall hat nach Darstellung von SMC-Research im zweiten Quartal bei Umsatz und Ergebnis kräftig zugelegt. SMC-Analyst Holger Steffen sieht damit die Bremse für eine Erholung des Aktienkurses gelöst und hat den Titel von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft.

    Das zweite Quartal von Ringmetall sei von einer hohen Dynamik geprägt gewesen. Während die Erlöse um 12 Prozent zum Vorjahr auf 55,0 Mio. Euro zugelegt haben, habe das EBITDA sogar um 32 Prozent auf 8,2 Mio. Euro verbessert werden können und das EBIT habe mit 4,9 Mio. Euro um 40 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen.

    Auch, wenn dabei Nachholeffekte durch Auftragsverschiebungen nach einem schwachen ersten Quartal (Umsatz: -5 Prozent, EBITDA: -15 Prozent) eine Rolle gespielt haben, zeigen die aktuellen Zahlen doch, dass die Strategie aufgehe. Mit einem kontinuierlichen Buy-and-Build-Prozess, in dessen Rahmen die Marktposition auf Basis eines hohen Cashflows aus dem Kerngeschäft sukzessive mit synergetischen Akquisitionen ausgebaut werde, nehme das Umsatz- und Gewinnpotenzial auch ohne positive konjunkturelle Impulse stetig zu.

    Sehr erfreulich sei, dass sich jetzt trotz akquisitionsbedingt höherer Abschreibungen für das laufende Jahr auch eine kräftige Steigerung beim Nettogewinn abzeichne.

    Damit dürfte eine wichtige Bremse für eine deutliche Erholung des Aktienkurses wegfallen. Daher stufen die Analysten die Aktie jetzt von „Hold“ auf „Buy“ hoch und erwarten, dass die Unterbewertung zu dem von ihnen jetzt ermittelten Kursziel von 4,80 Euro (bislang: 4,60 Euro) schrittweise abgebaut werde.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.09.2026 um 10:05 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 03.09.2026 um 9:20 Uhr fertiggestellt und am 03.09.2026 um 9:50 Uhr  veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-03-SMC-Update-Ringmetall_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Ringmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 2,80EUR auf Tradegate (03. September 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 4,80 Euro



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