Hormus macht Schifffahrtsaktien zum heißesten Trade 2026 – aber wie lange noch?

Der entscheidende Treiber ist die Krise rund um die Straße von Hormus. Tanker müssen längere Strecken fahren, Versicherungen werden teurer und Schiffe sind länger gebunden. Dadurch sinkt das effektiv verfügbare Angebot, obwohl der globale Handel weiterläuft. "Die Schifffahrt bietet eine Art Absicherung gegen geopolitische Instabilität", sagte Andreas Povlsen von Hayfin Capital Management gegenüber CNBC.

Schifffahrtsaktien gehören 2026 zu den stärksten Börsengewinnern überhaupt. Ein von Lloyd’s List Intelligence erfasster Korb aus 35 in den USA und Europa notierten Titeln liegt seit Jahresbeginn rund 68 Prozent im Plus und damit mehr als fünfmal so stark wie der S&P 500. Besonders extrem ist die Rallye bei Rohöltanker-Aktien: Sie haben seit Jahresbeginn rund 120 Prozent zugelegt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

An einzelnen Aktien lässt sich die Dimension der Rallye klar ablesen. Danaos liegt nach einem Jahresplus von rund 60 Prozent auf dem höchsten Stand seit 2008. Frontline und Teekay Tankers notieren so hoch wie seit 2011 nicht mehr, BW LPG notiert auf Rekordhoch. Safe Bulkers und Navios Maritime Partners haben Mehrjahreshochs erreicht, International Seaways zuletzt sogar ein Allzeithoch.

Noch extremer fällt die Bewegung bei Frachtderivaten aus. Der Breakwave Tanker Shipping ETF, der kurzfristige Terminkontrakte auf Rohöltanker handelt, ist seit Beginn des Nahostkriegs im Februar um rund 650 Prozent gestiegen und seit Jahresbeginn um mehr als 2.300 Prozent.

Nicolas Tirogalas von Tufton Investment Management sieht hinter den hohen Frachtraten mehr als nur einen kurzfristigen Kriegseffekt. "Die Schifffahrt muss nun größere Entfernungen zurücklegen, und die Tonnenmeilen sind gestiegen", sagte er. Selbst bei einem Ende des Iran-Konflikts sei eine vollständige Rückkehr zum alten Zustand unwahrscheinlich, weil Länder einmal aufgebaute alternative Lieferketten häufig beibehalten.

Doch genau hier liegt auch das größte Risiko für Anleger. John Kartsonas von Breakwave Advisors warnt, dass ein erheblicher Teil der aktuellen Prämie schlicht "auf Angst zurückzuführen" sei und schnell verschwinden könne, sobald sich die Lage an der Straße von Hormus normalisiert. Die Rallye werde derzeit stark durch geopolitische Störungen und ineffiziente Routen getragen, nicht durch dauerhaft höhere Nachfrage im Welthandel.

Damit ist die Lage ungewöhnlich klar: Solange Hormus gestört bleibt, verdienen Reedereien an knapper Kapazität und langen Routen. Kommt es zur Deeskalation, könnte genau der Mechanismus, der die Aktien nach oben getrieben hat, plötzlich in die andere Richtung wirken.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8061,11 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!