Eurozone
Dienstleister-Stimmung trübt sich etwas ein
Für Sie zusammengefasst
- Stimmung der Eurozonen-Dienstleister trübt sich ein
- PMI sinkt leicht um 0,1 Punkte auf 51,6 Punkte
- Indikator bleibt über der Wachstumsschwelle von 50
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im August überraschend etwas eingetrübt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel geringfügig um 0,1 Punkte auf 51,6 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Nach drei Anstiegen in Folge ist der Stimmungsindikator damit erstmals wieder gesunken.
In einer ersten Schätzung waren 51,7 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten./jkr/jsl/stk
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